6500 грн Зимней поддержки — к какой дате нужно подать заявление

19:29, 30 ноября 2025
Украинцы могут подать заявку на единовременную выплату 6500 грн.
Фото: pfu.gov.ua/rv
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовал прием заявок на получение 6 500 грн Зимней поддержки для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:

– детей из малообеспеченных семей;

– детей ВПО, получающих помощь на проживание;

– детей под опекой или попечительством;

– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;

– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;

– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Дедлайн подачи заяв

Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Средства зачисляются на Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования. Потратить их можно в течение полугода на теплые вещи, лекарства и витамины.

В 2025 году выплату получат более 660 тысяч граждан. Бюджет программы — 4,3 млрд грн.

Как получить 6500 грн Зимней поддержки

Пользователи приложения Дия должны:

Убедиться, что приложение Дия обновлено до последней версии;

Выбрать Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн;

Подтвердить, что есть активная Дия.Карта, на которую будут зачислены средства. Если Дия.Карты нет — Дия при формировании заявления предложит открыть ее онлайн;

Отправить сформированную заявку.

Если вы не пользуетесь приложением «Дия», подайте письменную заявку в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины:

– Сотрудники Фонда помогут оформить заявку на Зимние 6500 грн, открыть Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.

Средства поступят:

– на счет со специальным режимом использования Дия.Карты (сейчас Дия.Карта доступна исключительно для оплаты телефоном),

– или на другую карту со специальным режимом использования.

