Олександр Усик став найкращим боксером року за версією WBC

Українського боксера відзначили почесною нагородою WBC King.

Фото: Boxing Bob Newman

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чемпіон світі за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) став найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Українського боксера відзначили почесною нагородою WBC King, яку йому вручив ексчемпіон світу Насім Хамед.

Церемонія нагородження пройшла під час 63-ї щорічної конвенції WBC, що триває з 30 листопада до 5 грудня у Бангкоку (Таїланд).

За даними організаторів, захід зібрав рекордну кількість гостей – у головній залі розмістили 800 учасників, ще стільки ж спостерігали за подією з додаткових зон із встановленими екранами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.