Александр Усик стал лучшим боксером года по версии WBC

Украинского боксера отметили почетной наградой WBC King.

Фото: Boxing Bob Newman

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) стал лучшим боксером года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинского боксера отметили почетной наградой WBC King, которую ему вручил экс-чемпион мира Насим Хамед.

Церемония награждения прошла во время 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке (Таиланд).

По данным организаторов, мероприятие собрало рекордное количество гостей — в главном зале разместили 800 участников, еще столько же наблюдали за событием из дополнительных зон с установленными экранами.

