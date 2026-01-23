Чи треба оцифровувати трудові книжки пенсіонерам, які не працюють — відповідь ПФ

У ПФ роз’яснили питання оцифрування трудові книжок.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повідомило, що пенсіонерам, які не працюють, оцифровувати трудові книжки не потрібно.

Там підкреслили, що відомості про їхню трудову діяльність уже перебувають у розпорядженні Пенсійного фонду України і зберігаються у складі їхніх пенсійних справ.

«Для пенсіонерів, які продовжують працювати та мають електронну трудову книжку, дооцифрування останніх періодів трудової діяльності буде проведено під час звернення за перерахунком пенсії», - додали у ПФ.

