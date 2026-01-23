Нужно ли оцифровывать трудовые книжки пенсионерам, которые не работают — ответ ПФ
07:00, 23 января 2026
В ПФ разъяснили вопрос оцифровки трудовых книжек.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области сообщило, что пенсионерам, которые не работают, оцифровывать трудовые книжки не нужно.
Там подчеркнули, что сведения об их трудовой деятельности уже находятся в распоряжении Пенсионного фонда Украины и хранятся в составе их пенсионных дел.
«Для пенсионеров, которые продолжают работать и имеют электронную трудовую книжку, дооцифровка последних периодов трудовой деятельности будет проведена при обращении за перерасчетом пенсии», — добавили в ПФ.
