Морози й відключення світла: чи рятує балкон продукти без холодильника
Зимові морози в поєднанні з аварійними відключеннями електроенергії створюють додаткові ризики для безпечності харчових продуктів. Навіть якщо їжа на вигляд «нормальна», це ще не означає, що її можна безпечно споживати. Фахівці Держпродспоживслужби застерігають: у холодний сезон кількість харчових отруєнь традиційно зростає саме через неправильне зберігання продуктів.
Скільки «тримається» холодильник без світла
Під час знеструмлення холодильник здатен зберігати безпечну температуру лише 4–6 годин, і то за умови, що дверцята не відкривалися. Після цього ризик псування продуктів різко зростає. Найвразливішими залишаються м’ясо, риба, молочні продукти та готові страви — вони псуються першими.
Окрема небезпека — повторне заморожування. Якщо продукт встиг розморозитися, а потім його знову поклали в морозильну камеру, це може становити загрозу для здоров’я.
Коли продукт краще одразу викинути
Експерти радять не ризикувати, якщо з’явилися хоча б мінімальні ознаки псування. Серед них:
- сторонній або кислий запах;
- зміна кольору чи консистенції;
- слизька поверхня продукту;
- здутa або пошкоджена упаковка.
Навіть один із цих сигналів — привід відмовитися від споживання.
Чому балкон — не холодильник
Поширена зимова практика зберігати їжу на балконі або у дворі може зіграти злий жарт. Морозне повітря не гарантує стерильності, а різкі перепади температур лише прискорюють псування. Особливо це стосується продуктів у відкритій або пошкодженій упаковці.
Як убезпечити себе взимку
Щоб зменшити ризики, фахівці радять:
- не купувати швидкопсувні продукти «про запас»;
- суворо дотримуватися умов зберігання, зазначених виробником;
- у разі найменших сумнівів щодо якості їжі — не вживати її.
У період морозів і нестабільного електропостачання головне правило просте: краще викинути продукт, ніж ризикувати здоров’ям. Саме уважність до дрібниць узимку допомагає уникнути серйозних наслідків.
