  1. Суспільство

Морози й відключення світла: чи рятує балкон продукти без холодильника

07:54, 31 січня 2026
Скільки зберігаються продукти без світла та чому балкон не замінює холодильник.
Зимові морози в поєднанні з аварійними відключеннями електроенергії створюють додаткові ризики для безпечності харчових продуктів. Навіть якщо їжа на вигляд «нормальна», це ще не означає, що її можна безпечно споживати. Фахівці Держпродспоживслужби застерігають: у холодний сезон кількість харчових отруєнь традиційно зростає саме через неправильне зберігання продуктів.

Скільки «тримається» холодильник без світла

Під час знеструмлення холодильник здатен зберігати безпечну температуру лише 4–6 годин, і то за умови, що дверцята не відкривалися. Після цього ризик псування продуктів різко зростає. Найвразливішими залишаються м’ясо, риба, молочні продукти та готові страви — вони псуються першими.

Окрема небезпека — повторне заморожування. Якщо продукт встиг розморозитися, а потім його знову поклали в морозильну камеру, це може становити загрозу для здоров’я.

Коли продукт краще одразу викинути

Експерти радять не ризикувати, якщо з’явилися хоча б мінімальні ознаки псування. Серед них:

  • сторонній або кислий запах;
  • зміна кольору чи консистенції;
  • слизька поверхня продукту;
  • здутa або пошкоджена упаковка.

Навіть один із цих сигналів — привід відмовитися від споживання.

Чому балкон — не холодильник

Поширена зимова практика зберігати їжу на балконі або у дворі може зіграти злий жарт. Морозне повітря не гарантує стерильності, а різкі перепади температур лише прискорюють псування. Особливо це стосується продуктів у відкритій або пошкодженій упаковці.

Як убезпечити себе взимку

Щоб зменшити ризики, фахівці радять:

  • не купувати швидкопсувні продукти «про запас»;
  • суворо дотримуватися умов зберігання, зазначених виробником;
  • у разі найменших сумнівів щодо якості їжі — не вживати її.

У період морозів і нестабільного електропостачання головне правило просте: краще викинути продукт, ніж ризикувати здоров’ям. Саме уважність до дрібниць узимку допомагає уникнути серйозних наслідків.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба продукти відключення світла графіки відключень світла

