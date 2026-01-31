  1. Общество

Морозы и отключения света: спасает ли балкон продукты без холодильника

07:54, 31 января 2026
Сколько хранятся продукты без света и почему балкон не заменяет холодильник.
Зимние морозы в сочетании с аварийными отключениями электроэнергии создают дополнительные риски для безопасности пищевых продуктов. Даже если еда на вид «нормальная», это еще не означает, что ее можно безопасно употреблять. Специалисты Госпродпотребслужбы предостерегают: в холодный сезон количество пищевых отравлений традиционно растет именно из-за неправильного хранения продуктов.

Сколько «держится» холодильник без света

Во время обесточивания холодильник способен сохранять безопасную температуру лишь 4–6 часов, и то при условии, что дверцы не открывались. После этого риск порчи продуктов резко возрастает. Наиболее уязвимыми остаются мясо, рыба, молочные продукты и готовые блюда — они портятся первыми.

Отдельная опасность — повторное замораживание. Если продукт успел разморозиться, а затем его снова положили в морозильную камеру, это может представлять угрозу для здоровья.

Когда продукт лучше сразу выбросить

Эксперты советуют не рисковать, если появились хотя бы минимальные признаки порчи. Среди них:

  • посторонний или кислый запах;
  • изменение цвета или консистенции;
  • скользкая поверхность продукта;
  • вздутая или поврежденная упаковка.

Даже один из этих сигналов — повод отказаться от употребления.

Почему балкон — не холодильник

Распространенная зимняя практика хранить еду на балконе или во дворе может сыграть злую шутку. Морозный воздух не гарантирует стерильности, а резкие перепады температур лишь ускоряют порчу. Особенно это касается продуктов в открытой или поврежденной упаковке.

Как обезопасить себя зимой

Чтобы снизить риски, специалисты советуют:

  • не покупать скоропортящиеся продукты «про запас»;
  • строго соблюдать условия хранения, указанные производителем;
  • в случае малейших сомнений относительно качества пищи — не употреблять ее.

В период морозов и нестабильного электроснабжения главное правило простое: лучше выбросить продукт, чем рисковать здоровьем. Именно внимательность к мелочам зимой помогает избежать серьезных последствий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба продукты отключение света графики отключений света

