Громадяни, які перебувають на лікарняному, не звільняються автоматично від реагування на повістку — ТЦК

Громадянин, який отримав повістку, має повідомити центр комплектування про перебування на лікарняному.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК повідомив, що у разі неможливості з’явитися за повісткою через стан здоров’я громадянин має обов’язково повідомити центр комплектування про перебування на лікарняному.

«Зробити це бажано одразу і будь-якими доступними способами зв’язку. Також слід підтвердити причину неявки медичними документами.

Якщо ТЦК не отримає такої інформації, вже протягом трьох днів (72 годин) після дати, зазначеної у повістці, людину подадуть в адміністративний розшук як таку, що порушила правила військового обліку під час мобілізації. Цього військовозобов’язаного шукатимуть з метою доставки до ТЦК як порушника правил обліку/мобілізаційного законодавства в частині неявки за повісткою під час мобілізації (що має наслідком штраф за статтями 210 або 210-1 КУпАП)», - заявили у ТЦК.

Також там додали, якщо громадянина внесуть у розшукові списки ТЦК, роботодавець отримає відмову у бронюванні, навіть за наявності підстав для його оформлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.