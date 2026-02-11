Граждане, находящиеся на больничном, не освобождаются автоматически от реагирования на повестку — ТЦК

Гражданин, получивший повестку, должен сообщить центру комплектования о пребывании на больничном.

Фото: tsn.ua

Киевский областной ТЦК сообщил, что в случае невозможности явиться по повестке по состоянию здоровья гражданин обязан обязательно уведомить центр комплектования о пребывании на больничном.

«Сделать это желательно сразу и любыми доступными способами связи. Также следует подтвердить причину неявки медицинскими документами.

Если ТЦК не получит такой информации, уже в течение трех дней (72 часов) после даты, указанной в повестке, человека подадут в административный розыск как нарушившего правила воинского учета во время мобилизации. Этого военнообязанного будут разыскивать с целью доставки в ТЦК как нарушителя правил учета/мобилизационного законодательства в части неявки по повестке во время мобилизации (что влечет штраф по статьям 210 или 210-1 КУоАП)», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что если гражданина внесут в розыскные списки ТЦК, работодатель получит отказ в бронировании, даже при наличии оснований для его оформления.

