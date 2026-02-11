  1. Суспільство
  2. / Спорт

Український спортсмен отримав заборону на використання шолома під час Олімпіади через вірш Ліни Костенко

21:57, 11 лютого 2026
Український спортсмен Олег Гандей розповів, що вимушений змінити своє звичне екіпірування.
Український спортсмен отримав заборону на використання шолома під час Олімпіади через вірш Ліни Костенко
Фото: Getty images
Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні на Олімпійських іграх-2026, пише «Суспільне».

Спортсмен розповів, що вимушений змінити своє звичне екіпірування. За словами шорттрекіста, йому заборонили виступати у своєму шоломі, де нанесено слова української письменниці Ліни Костенко — їх сприйняли як «політичне гасло».

«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». — Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда», - сказав він.

Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор-2026. Український шорттрекіст не пройшов перевірку від організаторів Олімпіади, і у підсумку йому сказали, що через політичне гасло на шоломі йому потрібно буде змінити екіпірування.

«Перед кожною Олімпіадою у нас є перевірка стану технічної, аби не було реклами чи якихось наліпок на шоломі. І це було буквально десь п'ять днів тому, чотири, можливо. Вони перевіряли мій шолом: з одного боку було написано, можливо, політичний сленг, я згоден, а з іншого — слова Ліни Костенко. Тобто чому їм це сподобалося — не знаю. Там не про війну, не про політику. Там просто про слова, які вони написала у книжці про героїв Крут. Це відоме було протистояння проти більшовиків. Чому неможна зараз? Це було 100 років тому. Людини, слова якої я поважаю, за якою слідкую, де немає жодного натяку на війну. Не можна. Я намагався сперечатися — мені дали зрозуміти, що краще цього не робити», - сказав спортсмен.

При цьому заборону Гандей отримав не від Міжнародного олімпійського комітету, а від союзу ковзанярів (ISU). Україна не має жодного представника в організації, що ускладнює процес боротьби та доведення своєї думки стосовно таких ситуацій.

На Олімпіаді Гандей став третім українським атлетом, якому заборонили виступати у власному шоломі. Історія Олега повторила досвід української фристайлістки Катерини Коцар, шолом якої забанили через напис «Be brave like Ukrainian», а також скелетоніста і прапороносця України Владислава Гераскевича, якому заборонили стартувати на Олімпіаді в «шоломі пам'яті» із зображенням українських спортсменів, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

спорт

