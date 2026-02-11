Украинскому спортсмену запретили использовать шлем во время Олимпиады из-за стихотворения Лины Костенко

Украинский спортсмен Олег Гандей рассказал, что вынужден изменить свою привычную экипировку.

Фото: Getty images

Международный союз конькобежцев не позволил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке на Олимпийских играх-2026, пишет «Суспільне».

Спортсмен сообщил, что вынужден изменить свою привычную экипировку. По словам шорт-трекиста, ему запретили выступать в своем шлеме, на котором нанесены слова украинской писательницы Лины Костенко — их восприняли как «политический лозунг».

«У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: “Там, где героизм, там нет окончательного поражения”. — Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово — нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политично и это пропаганда», — сказал он.

Гандею сообщили о запрете шлема за несколько дней до начала Олимпийских игр-2026. Украинский шорт-трекист не прошел проверку от организаторов Олимпиады, и в итоге ему заявили, что из-за политического лозунга на шлеме ему нужно будет изменить экипировку.

«Перед каждой Олимпиадой у нас есть проверка технического состояния, чтобы не было рекламы или каких-то наклеек на шлеме. И это было буквально где-то пять дней назад, четыре, возможно. Они проверяли мой шлем: с одной стороны было написано, возможно, политический сленг, я согласен, а с другой — слова Лины Костенко. То есть почему им это не понравилось — не знаю. Там не о войне, не о политике. Там просто слова, которые она написала в книге о героях Крут. Это было известное противостояние против большевиков. Почему нельзя сейчас? Это было 100 лет назад. Человека, слова которого я уважаю, за которым слежу, где нет ни малейшего намека на войну. Нельзя. Я пытался спорить — мне дали понять, что лучше этого не делать», — сказал спортсмен.

При этом запрет Гандей получил не от Международного олимпийского комитета, а от союза конькобежцев (ISU). Украина не имеет ни одного представителя в организации, что усложняет процесс борьбы и отстаивания своей позиции в подобных ситуациях.

На Олимпиаде Гандей стал третьим украинским атлетом, которому запретили выступать в собственном шлеме. История Олега повторила опыт украинской фристайлистки Екатерины Коцар, шлем которой запретили из-за надписи «Be brave like Ukrainian», а также скелетониста и знаменосца Украины Владислава Гераскевича, которому запретили стартовать на Олимпиаде в «шлеме памяти» с изображением украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

