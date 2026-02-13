Посттравматичний стресовий розлад — симптоми та як лікується
Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, що таке посттравматичний стресовий розлад, як він проявляється та як лікується.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.
ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів, його прояви з’являються через щонайменше чотири тижні після травматичної події. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або триваліший період після травматичної події – як правило, протягом перших трьох місяців.
При ПТСР спостерігають такі групи симптомів: уникнення, гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.
ПТСР розвивається у людей, які пережили загрозливу для життя чи гідності ситуацію. Серед них:
- ветерани війни,
- цивільні, які перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій,
- жертви сексуального чи/та фізичного насильства,
- полонені та жертви катування,
- свідки терактів,
- люди, які перебували в зоні стихійного лиха,
- інші люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.
Прояви ПТСР
- Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки (старий спогад, який знову яскраво повернувся).
- Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю спалахує, дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку.
- Уникнення згадок про травму — небажання говорити про подію чи бути поруч із людьми, які про неї нагадують. Емоційна порожнеча, відсторонення від близьких та втрата інтересу до колись улюблених речей.
- Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною.
- Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення і печії за грудиною, судоми, біль в попереку.
- Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.
- Негаразди в буденному житті: проблеми з роботою чи її пошуком, у школі чи стосунках.
- Зловживання алкоголем, сигаретами та наркотиками.
- Проблеми в стосунках, віддалення від партнера/партнерки.
- Суїцидальні думки. Якщо такі думки виникають, скажіть близьким та зверніться за психологічною підтримкою.
Лікування ПТСР
ПТСР підлягає лікуванню. Тому у разі появи симптомів ПТСР слід за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я. Якщо ви звернетеся до сімейного лікаря, він може спрямувати вас до фахівця із психічного здоров’я – наприклад, психолога чи психіатра – для діагностики.
Лікування може бути медикаментозне та/або психотерапевтичне: когнітивно-поведінкова терапія і метод десенсибілізації та репроцесуалізації травми з допомогою руху очей.
