Посттравматическое стрессовое расстройство — симптомы и как лечится

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как лечится.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.

ПТСР проявляется как долговременная реакция на стресс — по определению врачей, его проявления появляются как минимум через четыре недели после травматического события. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события — как правило, в течение первых трех месяцев.

При ПТСР наблюдаются такие группы симптомов: избегание, гипервозбужденность, повторное переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

ПТСР развивается у людей, которые пережили угрожающую жизни или достоинству ситуацию. Среди них:

ветераны войны,

гражданские, которые находились или все еще находятся в зоне боевых действий,

жертвы сексуального и/или физического насилия,

пленные и жертвы пыток,

свидетели терактов,

люди, которые находились в зоне стихийного бедствия,

другие люди, находящиеся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.

Проявления ПТСР

Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся или возвращаются как флешбеки (старое воспоминание, которое снова ярко вернулось).

Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно вспыхивает, раздражается, тревожится и обеспокоен мыслями о собственной безопасности.

Избегание упоминаний о травме — нежелание говорить о событии или находиться рядом с людьми, которые о нем напоминают. Эмоциональная пустота, отстраненность от близких и утрата интереса к ранее любимым вещам.

Панические атаки: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.

Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице.

Недоверие: утрата доверия к людям и убеждение, что мир опасен.

Проблемы в повседневной жизни: трудности с работой или ее поиском, в школе или в отношениях.

Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.

Проблемы в отношениях, отдаление от партнера/партнерши.

Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Лечение ПТСР

ПТСР поддается лечению. Поэтому при появлении симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью. Если вы обратитесь к семейному врачу, он может направить вас к специалисту по психическому здоровью — например, к психологу или психиатру — для диагностики.

Лечение может быть медикаментозным и/или психотерапевтическим: когнитивно-поведенческая терапия и метод десенсибилизации и репроцессинга травмы с помощью движения глаз.

