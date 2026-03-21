Великдень та Світлий тиждень – що не можна робити у священні дні після свята

Світлий тиждень слід присвятити молитві, відпочинку та родині, а не фізичній праці.

Згідно з народними повір’ями та церковними рекомендаціями, перший тиждень після Великодня (Світлий тиждень) не підходить для роботи на городі та виконання фізичної праці. Старші люди радять цей час присвятити духовним практикам, відвідуванню церкви та родинному спілкуванню.

Основні заборони на Великдень та Світлий тиждень:

Побутова праця

Прибирання, прання, прасування, шиття чи будь-яка ручна робота вважається шкідливою для щастя родини.

Робота на землі

Не можна працювати в саду чи на городі, бо земля «відпочиває».

Відвідування цвинтаря

У день свята краще не йти на могили; для поминання померлих існують спеціальні дні, наприклад Радониця.

Негативні емоції та сварки

Заборонено лаятися, лихословити, заздрити та згадувати старі образи.

Надмірності у їжі та алкоголі

Не варто переїдати або зловживати алкоголем, адже свято має духовне значення, а не лише святкове застілля.

Викидання освяченої їжі

Наприклад, шкаралупу від яєць краще закопати, а не викидати.

Під час Світлого тижня також рекомендується утримуватися від важкої праці на землі, рукоділля та конфліктів. Основна увага має бути приділена духовним і сімейним цінностям.

