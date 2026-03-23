Чи може пенсіонер, який має інвалідність, пройти фізичну ідентифікацію вдома — відповідь ПФ

У Пенсійному фонді роз’яснили питання щодо проходження фізичної ідентифікації.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чи може пенсіонер, який є маломобільним або має інвалідність, пройти фізичну ідентифікацію вдома.

«Так, спеціалісти Пенсійного фонду України можуть здійснювати виїзні прийоми за місцем проживання / перебування маломобільних громадян. Зокрема, за місцем проживання чи перебування людини (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та ін.) проводяться виїзні прийоми осіб з інвалідністю, громадян літнього віку або тих, хто потребує стороннього догляду», - заявили у ПФ.

Зазначається, що виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Про дату та час проведення виїзного прийому та перелік документів, необхідних для отримання послуги, фахівець органу Фонду повідомляє особу, яка подала відповідне звернення, в обраний нею спосіб, у тому числі телефоном.

