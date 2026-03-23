Может ли пенсионер с инвалидностью пройти физическую идентификацию дома — ответ ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос прохождения физической идентификации.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, может ли пенсионер, который является маломобильным или имеет инвалидность, пройти физическую идентификацию дома.

«Да, специалисты Пенсионного фонда Украины могут осуществлять выездные приемы по месту проживания / пребывания маломобильных граждан. В частности, по месту проживания или пребывания человека (жилье, учреждения здравоохранения, социальной защиты и др.) проводятся выездные приемы лиц с инвалидностью, граждан пожилого возраста или тех, кто нуждается в постороннем уходе», — заявили в ПФ.

Отмечается, что выездные приемы осуществляются по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и т.д. О дате и времени проведения выездного приема, а также перечне документов, необходимых для получения услуги, специалист органа Фонда сообщает лицу, подавшему соответствующее обращение, выбранным им способом, в том числе по телефону.

