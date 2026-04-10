Коли необхідно актуалізувати свої персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, коли необхідно актуалізувати свої персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб.
Відомство зазначило, що є 2 способи внести зміни до Анкети застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб (далі ‒ Анкета РЗО):
1. звернутися до фахівців сервісного центру;
2. самостійно внести зміни через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
Чи потрібно подати Анкету РЗО?
Так, для внесення змін необхідно подати документи: ID-картку, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи, що підтверджують зміни ‒ свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені.
Чи потрібно подати Анкету РЗО у разі зміни паспорта ‒ книжечкою на ID-картку або отримання нового паспорту в разі втрати попереднього?
Так, для внесення необхідних змін необхідно подати документи: ID-картку, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Чи потрібно подати Анкету РЗО у разі виявлення помилок, наприклад, у ПІБ, паспортних даних, даті народження тощо?
Так, для внесення необхідних змін необхідно подати документи: паспорт, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
