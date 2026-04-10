Є 2 способи внести зміни до Анкети застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб.

Фото: prostir.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, коли необхідно актуалізувати свої персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Відомство зазначило, що є 2 способи внести зміни до Анкети застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб (далі ‒ Анкета РЗО):

1. звернутися до фахівців сервісного центру;

2. самостійно внести зміни через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Чи потрібно подати Анкету РЗО?

Так, для внесення змін необхідно подати документи: ID-картку, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи, що підтверджують зміни ‒ свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені.

Чи потрібно подати Анкету РЗО у разі зміни паспорта ‒ книжечкою на ID-картку або отримання нового паспорту в разі втрати попереднього?

Так, для внесення необхідних змін необхідно подати документи: ID-картку, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Чи потрібно подати Анкету РЗО у разі виявлення помилок, наприклад, у ПІБ, паспортних даних, даті народження тощо?

Так, для внесення необхідних змін необхідно подати документи: паспорт, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.