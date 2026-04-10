Есть 2 способа внести изменения в Анкету застрахованного лица в Реестре застрахованных лиц.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напомнило, когда необходимо актуализировать свои персональные данные в Реестре застрахованных лиц.

Ведомство отметило, что есть 2 способа внести изменения в Анкету застрахованного лица в Реестре застрахованных лиц (далее — Анкета РЗЛ):

обратиться к специалистам сервисного центра;

самостоятельно внести изменения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ?

Да, для внесения изменений необходимо подать документы: ID-карту, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы, подтверждающие изменения — свидетельство о браке, свидетельство о смене имени.

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ в случае замены паспорта — книжечки на ID-карту или получения нового паспорта в случае утраты предыдущего?

Да, для внесения необходимых изменений необходимо подать документы: ID-карту, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ в случае выявления ошибок, например, в ФИО, паспортных данных, дате рождения и т. п.?

Да, для внесения необходимых изменений необходимо подать документы: паспорт, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

