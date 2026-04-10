Когда необходимо актуализировать свои персональные данные в Реестре застрахованных лиц

14:29, 10 апреля 2026
Есть 2 способа внести изменения в Анкету застрахованного лица в Реестре застрахованных лиц.
Когда необходимо актуализировать свои персональные данные в Реестре застрахованных лиц
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напомнило, когда необходимо актуализировать свои персональные данные в Реестре застрахованных лиц.

Ведомство отметило, что есть 2 способа внести изменения в Анкету застрахованного лица в Реестре застрахованных лиц (далее — Анкета РЗЛ):

обратиться к специалистам сервисного центра;

самостоятельно внести изменения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ?

Да, для внесения изменений необходимо подать документы: ID-карту, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы, подтверждающие изменения — свидетельство о браке, свидетельство о смене имени.

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ в случае замены паспорта — книжечки на ID-карту или получения нового паспорта в случае утраты предыдущего?

Да, для внесения необходимых изменений необходимо подать документы: ID-карту, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Нужно ли подавать Анкету РЗЛ в случае выявления ошибок, например, в ФИО, паспортных данных, дате рождения и т. п.?

Да, для внесения необходимых изменений необходимо подать документы: паспорт, сведения о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

