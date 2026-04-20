Алергія на офіс дійсно існує — це може бути синдром «хворої будівлі»

Чому на роботі з’являються головний біль, кашель і втома та як умови в офісі впливають на самопочуття.

Якщо саме в офісі з’являється головний біль, починається кашель або швидко накочує втома, причина може бути не в перевтомі чи застуді. Фахівці говорять про так званий синдром «хворої будівлі» — стан, коли самопочуття погіршується через умови в приміщенні, де ви працюєте.

Що це за синдром

Термін ще у 1980-х запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я. Йдеться про ситуацію, коли люди відчувають дискомфорт саме в будівлі — найчастіше в офісі — але симптоми зникають, щойно вони виходять на свіже повітря.

Найпоширеніші прояви:

головний біль

втома і «туман у голові»

кашель або чхання

свербіж шкіри

запаморочення

Деякі люди починають відчувати сильний дискомфорт уже через 10–15 хвилин перебування в офісі.

Чому так відбувається

Єдиної причини немає, але найчастіше проблема — у самому приміщенні. Серед факторів:

погана вентиляція

застояне або забруднене повітря

пил і пліснява

хімія з меблів чи мийних засобів

надмірна вологість або, навпаки, сухість

штучне освітлення без достатньої кількості сонця

Хто страждає частіше

Дослідження показують, що жінки частіше відчувають такі симптоми. Фахівці це пояснюють поєднанням фізіологічних і соціальних факторів, а також більшою чутливістю до хімічних речовин.

Є і ще один нюанс — температура. Чоловіки зазвичай виділяють більше тепла, тому в однаковому офісі жінкам може бути холодніше і менш комфортно, вказує New York Post.

Чому це стає поширеним

Сучасні офіси дедалі частіше герметичні — із кондиціонерами і без природної вентиляції. Через це повітря гірше оновлюється. Дослідження показують, що до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки такого синдрому.

Що можна змінити

Фахівці радять звертати увагу на умови в приміщенні. Поліпшити ситуацію можуть:

регулярне провітрювання

якісна вентиляція

більше природного світла

контроль температури і вологості

менше шуму

рослини в офісі

За даними Medical News Today, важливу роль відіграє і сам підхід до проєктування будівель — вони мають бути не лише енергоефективними, а й комфортними для людей.

Чому це важливо

Синдром «хворої будівлі» — не вигадка, а реальна проблема, яка впливає на самопочуття і працездатність. Якщо симптоми з’являються лише в офісі і зникають поза ним, варто звернути увагу не на себе, а на середовище, в якому ви працюєте.

