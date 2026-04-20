  Суспільство

Алергія на офіс дійсно існує — це може бути синдром «хворої будівлі»

23:48, 20 квітня 2026
Чому на роботі з’являються головний біль, кашель і втома та як умови в офісі впливають на самопочуття.
Алергія на офіс дійсно існує — це може бути синдром «хворої будівлі»
Якщо саме в офісі з’являється головний біль, починається кашель або швидко накочує втома, причина може бути не в перевтомі чи застуді. Фахівці говорять про так званий синдром «хворої будівлі» — стан, коли самопочуття погіршується через умови в приміщенні, де ви працюєте.

Що це за синдром

Термін ще у 1980-х запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я. Йдеться про ситуацію, коли люди відчувають дискомфорт саме в будівлі — найчастіше в офісі — але симптоми зникають, щойно вони виходять на свіже повітря.

Найпоширеніші прояви:

  • головний біль
  • втома і «туман у голові»
  • кашель або чхання
  • свербіж шкіри
  • запаморочення

Деякі люди починають відчувати сильний дискомфорт уже через 10–15 хвилин перебування в офісі.

Чому так відбувається

Єдиної причини немає, але найчастіше проблема — у самому приміщенні. Серед факторів:

  • погана вентиляція
  • застояне або забруднене повітря
  • пил і пліснява
  • хімія з меблів чи мийних засобів
  • надмірна вологість або, навпаки, сухість
  • штучне освітлення без достатньої кількості сонця

Хто страждає частіше

Дослідження показують, що жінки частіше відчувають такі симптоми. Фахівці це пояснюють поєднанням фізіологічних і соціальних факторів, а також більшою чутливістю до хімічних речовин.

Є і ще один нюанс — температура. Чоловіки зазвичай виділяють більше тепла, тому в однаковому офісі жінкам може бути холодніше і менш комфортно, вказує New York Post.

Чому це стає поширеним

Сучасні офіси дедалі частіше герметичні — із кондиціонерами і без природної вентиляції. Через це повітря гірше оновлюється. Дослідження показують, що до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки такого синдрому.

Що можна змінити

Фахівці радять звертати увагу на умови в приміщенні. Поліпшити ситуацію можуть:

  • регулярне провітрювання
  • якісна вентиляція
  • більше природного світла
  • контроль температури і вологості
  • менше шуму
  • рослини в офісі

За даними Medical News Today, важливу роль відіграє і сам підхід до проєктування будівель — вони мають бути не лише енергоефективними, а й комфортними для людей.

Чому це важливо

Синдром «хворої будівлі» — не вигадка, а реальна проблема, яка впливає на самопочуття і працездатність. Якщо симптоми з’являються лише в офісі і зникають поза ним, варто звернути увагу не на себе, а на середовище, в якому ви працюєте.

