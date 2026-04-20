Алергія на офіс дійсно існує — це може бути синдром «хворої будівлі»
Якщо саме в офісі з’являється головний біль, починається кашель або швидко накочує втома, причина може бути не в перевтомі чи застуді. Фахівці говорять про так званий синдром «хворої будівлі» — стан, коли самопочуття погіршується через умови в приміщенні, де ви працюєте.
Що це за синдром
Термін ще у 1980-х запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я. Йдеться про ситуацію, коли люди відчувають дискомфорт саме в будівлі — найчастіше в офісі — але симптоми зникають, щойно вони виходять на свіже повітря.
Найпоширеніші прояви:
- головний біль
- втома і «туман у голові»
- кашель або чхання
- свербіж шкіри
- запаморочення
Деякі люди починають відчувати сильний дискомфорт уже через 10–15 хвилин перебування в офісі.
Чому так відбувається
Єдиної причини немає, але найчастіше проблема — у самому приміщенні. Серед факторів:
- погана вентиляція
- застояне або забруднене повітря
- пил і пліснява
- хімія з меблів чи мийних засобів
- надмірна вологість або, навпаки, сухість
- штучне освітлення без достатньої кількості сонця
Хто страждає частіше
Дослідження показують, що жінки частіше відчувають такі симптоми. Фахівці це пояснюють поєднанням фізіологічних і соціальних факторів, а також більшою чутливістю до хімічних речовин.
Є і ще один нюанс — температура. Чоловіки зазвичай виділяють більше тепла, тому в однаковому офісі жінкам може бути холодніше і менш комфортно, вказує New York Post.
Чому це стає поширеним
Сучасні офіси дедалі частіше герметичні — із кондиціонерами і без природної вентиляції. Через це повітря гірше оновлюється. Дослідження показують, що до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки такого синдрому.
Що можна змінити
Фахівці радять звертати увагу на умови в приміщенні. Поліпшити ситуацію можуть:
- регулярне провітрювання
- якісна вентиляція
- більше природного світла
- контроль температури і вологості
- менше шуму
- рослини в офісі
За даними Medical News Today, важливу роль відіграє і сам підхід до проєктування будівель — вони мають бути не лише енергоефективними, а й комфортними для людей.
Чому це важливо
Синдром «хворої будівлі» — не вигадка, а реальна проблема, яка впливає на самопочуття і працездатність. Якщо симптоми з’являються лише в офісі і зникають поза ним, варто звернути увагу не на себе, а на середовище, в якому ви працюєте.
