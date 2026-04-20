Аллергия на офис действительно существует — это может быть синдром «больного здания»

Почему на работе появляются головная боль, кашель и усталость и как условия в офисе влияют на самочувствие.

Если именно в офисе появляется головная боль, начинается кашель или быстро накатывает усталость, причина может быть не в переутомлении или простуде. Специалисты говорят о так называемом синдроме «больного здания» — состоянии, при котором самочувствие ухудшается из-за условий в помещении, где вы работаете.

Что это за синдром

Термин еще в 1980-х ввела Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о ситуации, когда люди испытывают дискомфорт именно в здании — чаще всего в офисе — но симптомы исчезают, как только они выходят на свежий воздух.

Наиболее распространенные проявления:

головная боль

усталость и «туман в голове»

кашель или чихание

зуд кожи

головокружение

Некоторые люди начинают чувствовать сильный дискомфорт уже через 10–15 минут пребывания в офисе.

Почему так происходит

Единой причины нет, но чаще всего проблема — в самом помещении. Среди факторов:

плохая вентиляция

застоявшийся или загрязненный воздух

пыль и плесень

химия из мебели или моющих средств

повышенная влажность или, наоборот, сухость

искусственное освещение без достаточного количества солнца

Кто страдает чаще

Исследования показывают, что женщины чаще испытывают такие симптомы. Специалисты объясняют это сочетанием физиологических и социальных факторов, а также большей чувствительностью к химическим веществам.

Есть и еще один нюанс — температура. Мужчины обычно выделяют больше тепла, поэтому в одном и том же офисе женщинам может быть холоднее и менее комфортно, указывает New York Post.

Почему это становится распространенным

Современные офисы все чаще герметичны — с кондиционерами и без естественной вентиляции. Из-за этого воздух хуже обновляется. Исследования показывают, что до 30% новых или отремонтированных зданий могут иметь признаки такого синдрома.

Что можно изменить

Специалисты советуют обращать внимание на условия в помещении. Улучшить ситуацию могут:

регулярное проветривание

качественная вентиляция

больше естественного света

контроль температуры и влажности

меньше шума

растения в офисе

По данным Medical News Today, важную роль играет и сам подход к проектированию зданий — они должны быть не только энергоэффективными, но и комфортными для людей.

Почему это важно

Синдром «больного здания» — не выдумка, а реальная проблема, которая влияет на самочувствие и работоспособность. Если симптомы появляются только в офисе и исчезают вне его, стоит обратить внимание не на себя, а на среду, в которой вы работаете.

