Аллергия на офис действительно существует — это может быть синдром «больного здания»

23:48, 20 апреля 2026
Почему на работе появляются головная боль, кашель и усталость и как условия в офисе влияют на самочувствие.
Если именно в офисе появляется головная боль, начинается кашель или быстро накатывает усталость, причина может быть не в переутомлении или простуде. Специалисты говорят о так называемом синдроме «больного здания» — состоянии, при котором самочувствие ухудшается из-за условий в помещении, где вы работаете.

Что это за синдром

Термин еще в 1980-х ввела Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о ситуации, когда люди испытывают дискомфорт именно в здании — чаще всего в офисе — но симптомы исчезают, как только они выходят на свежий воздух.

Наиболее распространенные проявления:

  • головная боль
  • усталость и «туман в голове»
  • кашель или чихание
  • зуд кожи
  • головокружение

Некоторые люди начинают чувствовать сильный дискомфорт уже через 10–15 минут пребывания в офисе.

Почему так происходит

Единой причины нет, но чаще всего проблема — в самом помещении. Среди факторов:

  • плохая вентиляция
  • застоявшийся или загрязненный воздух
  • пыль и плесень
  • химия из мебели или моющих средств
  • повышенная влажность или, наоборот, сухость
  • искусственное освещение без достаточного количества солнца

Кто страдает чаще

Исследования показывают, что женщины чаще испытывают такие симптомы. Специалисты объясняют это сочетанием физиологических и социальных факторов, а также большей чувствительностью к химическим веществам.

Есть и еще один нюанс — температура. Мужчины обычно выделяют больше тепла, поэтому в одном и том же офисе женщинам может быть холоднее и менее комфортно, указывает New York Post.

Почему это становится распространенным

Современные офисы все чаще герметичны — с кондиционерами и без естественной вентиляции. Из-за этого воздух хуже обновляется. Исследования показывают, что до 30% новых или отремонтированных зданий могут иметь признаки такого синдрома.

Что можно изменить

Специалисты советуют обращать внимание на условия в помещении. Улучшить ситуацию могут:

  • регулярное проветривание
  • качественная вентиляция
  • больше естественного света
  • контроль температуры и влажности
  • меньше шума
  • растения в офисе

По данным Medical News Today, важную роль играет и сам подход к проектированию зданий — они должны быть не только энергоэффективными, но и комфортными для людей.

Почему это важно

Синдром «больного здания» — не выдумка, а реальная проблема, которая влияет на самочувствие и работоспособность. Если симптомы появляются только в офисе и исчезают вне его, стоит обратить внимание не на себя, а на среду, в которой вы работаете.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

