Аллергия на офис действительно существует — это может быть синдром «больного здания»
Если именно в офисе появляется головная боль, начинается кашель или быстро накатывает усталость, причина может быть не в переутомлении или простуде. Специалисты говорят о так называемом синдроме «больного здания» — состоянии, при котором самочувствие ухудшается из-за условий в помещении, где вы работаете.
Что это за синдром
Термин еще в 1980-х ввела Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о ситуации, когда люди испытывают дискомфорт именно в здании — чаще всего в офисе — но симптомы исчезают, как только они выходят на свежий воздух.
Наиболее распространенные проявления:
- головная боль
- усталость и «туман в голове»
- кашель или чихание
- зуд кожи
- головокружение
Некоторые люди начинают чувствовать сильный дискомфорт уже через 10–15 минут пребывания в офисе.
Почему так происходит
Единой причины нет, но чаще всего проблема — в самом помещении. Среди факторов:
- плохая вентиляция
- застоявшийся или загрязненный воздух
- пыль и плесень
- химия из мебели или моющих средств
- повышенная влажность или, наоборот, сухость
- искусственное освещение без достаточного количества солнца
Кто страдает чаще
Исследования показывают, что женщины чаще испытывают такие симптомы. Специалисты объясняют это сочетанием физиологических и социальных факторов, а также большей чувствительностью к химическим веществам.
Есть и еще один нюанс — температура. Мужчины обычно выделяют больше тепла, поэтому в одном и том же офисе женщинам может быть холоднее и менее комфортно, указывает New York Post.
Почему это становится распространенным
Современные офисы все чаще герметичны — с кондиционерами и без естественной вентиляции. Из-за этого воздух хуже обновляется. Исследования показывают, что до 30% новых или отремонтированных зданий могут иметь признаки такого синдрома.
Что можно изменить
Специалисты советуют обращать внимание на условия в помещении. Улучшить ситуацию могут:
- регулярное проветривание
- качественная вентиляция
- больше естественного света
- контроль температуры и влажности
- меньше шума
- растения в офисе
По данным Medical News Today, важную роль играет и сам подход к проектированию зданий — они должны быть не только энергоэффективными, но и комфортными для людей.
Почему это важно
Синдром «больного здания» — не выдумка, а реальная проблема, которая влияет на самочувствие и работоспособность. Если симптомы появляются только в офисе и исчезают вне его, стоит обратить внимание не на себя, а на среду, в которой вы работаете.
