Чи призначать субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав

У ПФ нагадали, що субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо отримання субсидії.

Цього разу до ПФ звернулася особа з наступним запитанням: «Чи буде мені як власнику помешкання призначено субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою?»

У відомстві нагадали, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на період до закінчення опалювального сезону (у квітні).

Після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплату у травні, розмір субсидії на неопалювальний сезон 2026 року буде розраховано автоматично.

Житлова субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а отримувач субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду України про обставин, які впливають на право щодо призначення субсидії (про зміни у складі домогосподарства).

«Отже, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон вам необхідно подати до Пенсійного фонду України нову заяву і декларацію. Це можна зробити на особистому прийомі, звернувшись до сервісного центру, надіслати поштою або онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд», - додали у ПФ.

