  Суспільство

Чи призначать субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав

16:36, 29 квітня 2026
У ПФ нагадали, що субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
Чи призначать субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав
Фото: poradnica.com.ua
Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо отримання субсидії.

Цього разу до ПФ звернулася особа з наступним запитанням: «Чи буде мені як власнику помешкання призначено субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою?»

У відомстві нагадали, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на період до закінчення опалювального сезону (у квітні).

Після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплату у травні, розмір субсидії на неопалювальний сезон 2026 року буде розраховано автоматично.

Житлова субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а отримувач субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду України про обставин, які впливають на право щодо призначення субсидії (про зміни у складі домогосподарства).

«Отже, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон вам необхідно подати до Пенсійного фонду України нову заяву і декларацію. Це можна зробити на особистому прийомі, звернувшись до сервісного центру, надіслати поштою або онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд», - додали у ПФ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

