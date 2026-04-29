  1. Общество

Назначат ли субсидию на неотопительный сезон, если член семьи переехал

16:36, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ПФ напомнили, что субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении лиц.
Фото: poradnica.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно получения субсидии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На этот раз в ПФ обратилось лицо со следующим вопросом: «Будет ли мне как владельцу жилья назначена субсидия на неотопительный сезон, если член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу?»

В ведомстве напомнили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением на период до окончания отопительного сезона (в апреле).

После окончания отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату в мае, размер субсидии на неотопительный сезон 2026 года будет рассчитан автоматически.

Жилищная субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении лиц, а получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на право назначения субсидии (об изменениях в составе домохозяйства).

«Итак, для назначения жилищной субсидии на неотопительный сезон вам необходимо подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление и декларацию. Это можно сделать на личном приеме, обратившись в сервисный центр, отправить по почте или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд», — добавили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]