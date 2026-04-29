Назначат ли субсидию на неотопительный сезон, если член семьи переехал

В ПФ напомнили, что субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении лиц.

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно получения субсидии.

На этот раз в ПФ обратилось лицо со следующим вопросом: «Будет ли мне как владельцу жилья назначена субсидия на неотопительный сезон, если член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу?»

В ведомстве напомнили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением на период до окончания отопительного сезона (в апреле).

После окончания отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату в мае, размер субсидии на неотопительный сезон 2026 года будет рассчитан автоматически.

Жилищная субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении лиц, а получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на право назначения субсидии (об изменениях в составе домохозяйства).

«Итак, для назначения жилищной субсидии на неотопительный сезон вам необходимо подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление и декларацию. Это можно сделать на личном приеме, обратившись в сервисный центр, отправить по почте или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд», — добавили в ПФ.

