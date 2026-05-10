День матері — картинки та зворушливі привітання своїми словами для мами, бабусі та дружини

Зібрали найщиріші привітання та святкові картинки, щоб привітати маму, бабусю чи дружину з Днем матері.

У другу неділю травня в Україні та світі традиційно відзначають День матері — свято, присвячене найріднішим людям у житті кожного. У 2026 році ця дата випадає на 10 травня.

Цього дня діти та дорослі дякують мамам за любов, турботу, підтримку й тепло, яке вони дарують щодня. Для багатьох родин це ще одна нагода сказати найважливіші слова вдячності та провести час разом.

День матері щороку супроводжується теплими привітаннями, сімейними зустрічами та щирими побажаннями. Українці надсилають мамам листівки, повідомлення й публікують слова подяки у соцмережах. Особливо цінними у цей день стають прості, але щирі слова, які здатні подарувати близькій людині усмішку та гарний настрій. Нижче — добірка красивих привітань із Днем матері, які можна надіслати мамі, бабусі чи найдорожчій людині.

Привітання з Днем матері для мами

Мамо, вітаю тебе з Днем матері! Дякую тобі за безмежну любов, за тепло твоїх рук, за підтримку в найскладніші моменти та за віру, яку ти завжди в мене вкладала. Ти — людина, яка навчила мене бути сильним, добрим і щирим. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості, спокою в серці та якомога більше щасливих днів. Нехай поруч завжди будуть люди, які любитимуть і цінуватимуть тебе так само сильно, як люблю тебе я. Будь щаслива, рідна моя мамо!

Дорога мамо, у цей особливий день хочу сказати тобі найважливіші слова — дякую за життя, за турботу, за терпіння та безумовну любов. Ти завжди поруч — у радості й труднощах, у перемогах і помилках. Твоє добре слово здатне заспокоїти, а твоя підтримка — надихнути рухатися вперед. Бажаю тобі здоров’я, душевного тепла, гармонії та довгих років життя. Нехай кожен день приносить тобі усмішки, хороші новини й багато приводів для радості.

Мамо, з Днем матері тебе! Ти — найдорожча людина у моєму житті, мій приклад мудрості, доброти та сили. Дякую за всі безсонні ночі, хвилювання, молитви й любов, яку ти даруєш без залишку. Я хочу, щоб ти завжди усміхалася, почувалася потрібною й щасливою. Нехай у твоєму житті буде більше спокою, приємних моментів і щирих людей поруч. Люблю тебе всім серцем і дуже ціную все, що ти для мене зробила.

Рідна моя мамо, щиро вітаю тебе зі святом! Ти — серце нашої родини, людина, яка об’єднує, підтримує та дарує тепло навіть у найважчі часи. Бажаю тобі міцного здоров’я, миру, добробуту та щасливих моментів щодня. Нехай доля береже тебе від усього поганого, а в домі завжди панують любов, затишок і радість. Дякую за твою доброту, ласку та безмежне материнське серце.

Мамо, у День матері хочу побажати тобі найголовнішого — бути щасливою. Нехай твої очі завжди світяться радістю, а серце буде спокійним і наповненим любов’ю. Дякую тобі за мудрі поради, за підтримку, за силу, яку ти мені даєш навіть на відстані. Ти — моя опора, натхнення та найближча людина. Нехай Господь оберігає тебе, дарує здоров’я, довгі роки життя та багато щасливих моментів поруч із рідними.

Привітання з Днем матері для бабусі

Дорога бабусю, вітаю тебе з Днем матері! Ти подарувала нашій родині стільки любові, турботи й тепла, що це неможливо описати словами. Твої обійми завжди були найзатишнішими, а твої поради — наймудрішими. Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих років життя, душевного спокою та багато щасливих моментів поруч із рідними людьми. Нехай кожен день приносить тобі радість і тепло.

Бабусю, у цей світлий день хочу подякувати тобі за доброту, ласку та любов, якою ти огортаєш усіх навколо. Ти — справжня берегиня нашої родини, людина з великим серцем і безмежною мудрістю. Бажаю тобі здоров’я, гарного настрою, миру та затишку в домі. Нехай твої очі завжди світяться щастям, а поруч будуть люди, які любитимуть і цінуватимуть тебе.

Люба бабусю, вітаю тебе з Днем матері! Дякую за всі теплі спогади дитинства, за смачні пироги, щирі розмови та турботу, яку ти даруєш щодня. Ти — людина, яка вміє зігріти навіть одним словом. Нехай доля дарує тобі здоров’я, сили, радість і багато щасливих років життя. Бажаю, щоб ти завжди почувалася потрібною, коханою та оточеною увагою близьких.

Бабусю, у День матері хочу побажати тобі миру, тепла та гармонії. Ти — приклад справжньої любові, терпіння й доброти. Дякую за все, чому ти мене навчила, за твою підтримку та щире серце. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих днів, хороших новин і приводів для усмішок. Будь здорова, щаслива й оточена любов’ю рідних людей.

Рідна бабусю, щиро вітаю тебе зі святом! Нехай твоє життя буде довгим, спокійним і щасливим. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного тепла та радості від кожного дня. Дякую за твою любов, терпіння й турботу, якими ти наповнюєш наш дім. Нехай Господь береже тебе, а поруч завжди будуть рідні люди, які даруватимуть тобі увагу, турботу та щирі обійми.

Привітання з Днем матері для дружини

Кохана, вітаю тебе з Днем матері! Ти — найдивовижніша мама для наших дітей і найдорожча людина для мене. Щодня я захоплююся твоєю турботою, ніжністю, терпінням і любов’ю, яку ти віддаєш нашій родині. Дякую тобі за тепло нашого дому, за підтримку та за щастя бути поруч із тобою. Бажаю тобі здоров’я, гармонії, жіночого щастя та якомога більше радісних моментів. Ти — серце нашої сім’ї.

Моя люба, у День матері хочу сказати, як сильно я ціную тебе. Ти не просто чудова дружина — ти неймовірна мама, яка щодня дарує дітям любов, турботу та відчуття безпеки. Я бачу, скільки сил і душі ти вкладаєш у нашу родину, і безмежно вдячний тобі за це. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, очі — щасливими, а життя — наповненим любов’ю та радістю.

Кохана дружино, вітаю тебе з Днем матері! Ти — приклад ніжності, мудрості та справжньої жіночої сили. Дякую тобі за любов, за наш затишний дім і за щасливі дитячі усмішки, які ти даруєш щодня. Бажаю тобі здоров’я, натхнення, внутрішньої гармонії та здійснення всіх мрій. Нехай у твоєму житті буде більше часу для себе, відпочинку та щасливих моментів.

Моя найдорожча, у це свято хочу подякувати тобі за все, що ти робиш для нашої родини. Ти — найкраща мама, турботлива дружина та людина, яка робить наш дім по-справжньому теплим і щасливим. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості, жіночого щастя та миру в душі. Нехай кожен день приносить тобі усмішки, любов і відчуття того, наскільки ти важлива для нас.

Кохана, з Днем матері тебе! Я безмежно вдячний долі за тебе й за нашу сім’ю. Ти наповнюєш наше життя любов’ю, добротою та світлом. Дякую тобі за терпіння, підтримку, ніжність і турботу, якими ти оточуєш дітей і мене. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, щирою та сильною. Нехай у твоєму серці панують спокій і щастя, а поруч завжди будуть люди, які любитимуть і цінуватимуть тебе.

Привітання у листівках

