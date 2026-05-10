Населення України на підконтрольній території скоротилося до 22–25 млн людей, — Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що наразі на підконтрольній Україні території проживає орієнтовно 22–25 мільйонів людей.

За його словами, для порівняння, у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб, а станом на 2022 рік — приблизно 41 мільйон.

Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.

Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини територій.

