Населення України на підконтрольній території скоротилося до 22–25 млн людей, — Мінсоцполітики
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що наразі на підконтрольній Україні території проживає орієнтовно 22–25 мільйонів людей.
За його словами, для порівняння, у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб, а станом на 2022 рік — приблизно 41 мільйон.
Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.
Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини територій.
Раніше повідомлялося, що Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.