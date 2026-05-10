Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22–25 млн человек, — Минсоцполитики

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в настоящее время на подконтрольной Украине территории проживает ориентировочно 22–25 миллионов человек.

По его словам, для сравнения, в 1991 году население Украины составляло около 48 миллионов человек, а по состоянию на 2022 год — примерно 41 миллион.

Также министр отметил, что еще около 3 миллионов человек проживают на временно оккупированных территориях, включая Крым.

Демографическая ситуация в Украине существенно изменилась из-за войны, вынужденной миграции и временной оккупации части территорий.

