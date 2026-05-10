  1. Общество
  2. / В Украине

Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22–25 млн человек, — Минсоцполитики

10:35, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 1991 году население Украины составляло 48 млн человек, а в 2022 году — около 41 млн.
Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22–25 млн человек, — Минсоцполитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в настоящее время на подконтрольной Украине территории проживает ориентировочно 22–25 миллионов человек.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, для сравнения, в 1991 году население Украины составляло около 48 миллионов человек, а по состоянию на 2022 год — примерно 41 миллион.

Также министр отметил, что еще около 3 миллионов человек проживают на временно оккупированных территориях, включая Крым.

Демографическая ситуация в Украине существенно изменилась из-за войны, вынужденной миграции и временной оккупации части территорий.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки их возвращения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

Если ранее товары до 150 евро не облагались налогом НДС, то теперь налог 20% будут включать автоматически начиная с 0 евро.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]