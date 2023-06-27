Кабмін призначив нову заступницю міністра юстиції Дениса Малюськи

Вона посяде вакансію, яка утворилася після звільнення з посади заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць.

27 червня Кабінет Міністрів призначив Людмилу Сугак на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, не так давно Уряд звільнив з цієї посади Валерію Коломієць. Також за даними з відкритих джерел Валерію Коломієць позбавили адвокатського свідоцтва.

Що стосується Людмили Сугак, то раніше вона очолювала Міжнародне управління центрального апарату АРМА. Брала участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Автор: Наталя Мамченко

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