Кабмін призначив нову заступницю міністра юстиції Дениса Малюськи

27 червня Кабінет Міністрів призначив Людмилу Сугак на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо, не так давно Уряд звільнив з цієї посади Валерію Коломієць. Також за даними з відкритих джерел Валерію Коломієць позбавили адвокатського свідоцтва.
Що стосується Людмили Сугак, то раніше вона очолювала Міжнародне управління центрального апарату АРМА. Брала участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
Автор: Наталя Мамченко
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