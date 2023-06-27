Коли адвокат має стати на облік до податкової: умови

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

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Заступник голови Комітету НААУ з питань митного та податкового права Дмитро Юровський звернув увагу на те, що поширена Головним управлінням ДПС у Київській області інформація щодо умов, за яких адвокат повинен ставати на облік у контролюючому органі як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, є неповною. Про це йдеться на сайті НААУ.

Відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність може здійснюватися фізичною особою індивідуально, у формі адвокатського бюро, у формі адвокатського об’єднання. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється, зокрема, у разі подання адвокатом заяви про її зупинення. (ст.ст. 4, 13, 31). Фізичні особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи – платники податків та є платниками єдиного внеску (п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу, ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Зокрема посилаючись на ці норми, податківці зробили висновок, що обов’язок адвоката стати на облік у контролюючому органі як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, виникає за сукупності двох умов:

1) адвокатська діяльність здійснюється індивідуально;

2) така діяльність не припинена (зупинена).

«Така позиція не враховує практики Верховного Суду (постанова КАС ВС від 28.03.2019 у справі № 820/6324/17, - прим. Ред.). Тому висновки податкової правильні лише частково, - звернув увагу Д.Юровський. - Адвокат, якщо він і отримав свідоцтво, але не здійснює і не планує здійснювати адвокатську діяльність індивідуально (наприклад, працює за наймом на підставі трудового договору), на облік у податковій як самозайнята особа може не ставати».

Крім цього, заступник голови Комітету НААУ зауважив, що на облік як самозайнята особа адвокат має стати лише в тому разі, якщо він провадить діяльність індивідуально та має не більш як 4 найманих працівників (п. 14.1.226 Податкового кодексу). Знятися з обліку як самозайнята особа адвокат може, якщо до ЄРАУ внесено відомості про зупинення або припинення його адвокатської діяльності чи зміну форми адвокатської діяльності з індивідуальної на іншу (бюро, об'єднання).

Окремо Д.Юровський також нагадав, що податкові інспекції не наділені повноваженнями публікувати узагальнюючі податкові консультації. «Це прерогатива Міністерства фінансів України, - пояснив він. – І інформація, викладена на сайті ГУ ДПС, не є обов’язковою для виконання».

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