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Когда адвокат должен стать на учет в налоговую: условия

18:05, 27 июня 2023
Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, является самозанятым лицом.
Когда адвокат должен стать на учет в налоговую: условия
фото из открытых источников
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Заместитель председателя Комитета НААУ по вопросам таможенного и налогового права Дмитрий Юровский обратил внимание на то, что распространенная Главным управлением ГНС в Киевской области информация об условиях, при которых адвокат должен становиться на учет в контролирующем органе как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, является неполной. Об этом идет речь на сайте НААУ.

Відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність може здійснюватися фізичною особою індивідуально, у формі адвокатського бюро, у формі адвокатського об’єднання. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється, зокрема, у разі подання адвокатом заяви про її зупинення. (ст.ст. 4, 13, 31). Фізичні особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи – платники податків та є платниками єдиного внеску (п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу, ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Зокрема посилаючись на ці норми, податківці зробили висновок, що обов’язок адвоката стати на облік у контролюючому органі як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, виникає за сукупності двох умов:

1) адвокатська діяльність здійснюється індивідуально;

2) така діяльність не припинена (зупинена).

«Така позиція не враховує практики Верховного Суду (постанова КАС ВС від 28.03.2019 у справі № 820/6324/17, - прим. Ред.). Тому висновки податкової правильні лише частково, - звернув увагу Д.Юровський. - Адвокат, якщо він і отримав свідоцтво, але не здійснює і не планує здійснювати адвокатську діяльність індивідуально (наприклад, працює за наймом на підставі трудового договору), на облік у податковій як самозайнята особа може не ставати».

Крім цього, заступник голови Комітету НААУ зауважив, що на облік як самозайнята особа адвокат має стати лише в тому разі, якщо він провадить діяльність індивідуально та має не більш як 4 найманих працівників (п. 14.1.226 Податкового кодексу). Знятися з обліку як самозайнята особа адвокат може, якщо до ЄРАУ внесено відомості про зупинення або припинення його адвокатської діяльності чи зміну форми адвокатської діяльності з індивідуальної на іншу (бюро, об'єднання).

Окремо Д.Юровський  також нагадав, що податкові інспекції не наділені повноваженнями публікувати узагальнюючі податкові консультації. «Це прерогатива Міністерства фінансів України, - пояснив він. – І інформація, викладена на сайті ГУ ДПС, не є обов’язковою для виконання».

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