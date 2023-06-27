Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин назначил нового заместителя министра юстиции Дениса Малюськи

Она займет вакансию, которая образовалась после увольнения с должности заместителя министра юстиции Валерии Коломиец.

В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых

Предлагается штрафовать микрокредитные организации за кредиты, ставка по которым превышает законодательное ограничение.

Топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК

Электронные декларации за 2021 и 2022 годы добровольно подали менее 10% министров, депутатов, губернаторов.

НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить максимальный размер взноса в поддержку партии от граждан и бизнеса и запретить финансировать партии государственными предприятиям.

Стало известно, сколько потратили на зарплату и командировки депутатов за три месяца 2023 года

Также опубликованы командировочные расходы народных депутатов Украины за границу

  1. Публикации
  2. / В Украине

В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых

17:57, 27 июня 2023
Предлагается штрафовать микрокредитные организации за кредиты, ставка по которым превышает законодательное ограничение.
В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых
Фото: ВРУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых председатель комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и представительница этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг, которым предлагается штрафовать за манипулятивную рекламу микрокредитов и других банковских услуг, а также за предоставление ссуды по ставке выше максимальной, определенной законодательством.

Законопроектом предлагается дополнить статью 41-1 закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" новыми частями и установить, что несоблюдение требований закона относительно максимального размера дневной процентной ставки – в размере от 5000 до 10000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый такой случай ( 85-170 тысяч гривен).

При этом законопроект предлагает постепенное уменьшение максимальной дневной ставки по кредиту до 1%. В частности, в течение первых 90 дней после вступления в силу законопроекта максимальная ставка по кредиту не может превышать 2,5%, а в последующие три месяца – 1,5%. Если же банк не укажет в договоре процентную ставку, то штраф будет составлять 7-10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (119-170 тысяч гривен).

За дополнительные платежи по кредиту, которые не учтены при расчете процентной ставки, финансовые учреждения и микрокредитные организации могут быть оштрафованы на 5-8 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-136 тысяч гривен)

Следовательно, в случае принятия закона, каждый заем под 1500 и более процентов годовых будет стоить финансовым учреждениям 85-170 тысяч гривен. Если же процентная ставка будет докручиваться дополнительными платежами (страховки, комиссии и др.), то сумма штрафа может потенциально превысить 300 тысяч гривен за каждый случай.

В марте 2023 года глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что ставки по микрокредитам достигают 1400% годовых. Он добавил, что регулятор лишил лицензии две микрокредитные организации лицензий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об обязательной реструктуризации потребительских кредитов, определив условия указанной реструктуризации.

 Автор: Ярослав Конощук 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді