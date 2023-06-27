У «Слузі народу» хочуть штрафувати за кредити під 1400% річних

Пропонується штрафувати мікрокредитні організації за позики, ставка за якими перевищує законодавче обмеження.

Фото: ВРУ

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев та представниця цього ж комітету Ольга Василевська-Смаглюк зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким пропонується штрафувати за маніпулятивну рекламу мікрокредитів та інших банківських послуг, а також за надання позики за ставкою вищою за максимальною, визначеною законодавством.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 41-1 закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" новими частинами та встановити, що недотримання вимог закону щодо максимального розміру денної процентної ставки – у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок(85-170 тисяч гривень).

При цьому законопроєктом пропонується поступове зменшення максимальної денної ставки за кредитом до 1%. Зокрема, протягом перших 90 днів після набуття чинності законопроєктом максимальна ставка за кредитом не може перевищувати 2,5%, а в наступні три місяці – 1,5%. Якщо ж банк не зазначить у договорі відсоткову ставку, то штрафу становитиме 7-10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян(119-170 тисяч гривень).

За додаткові платежі за кредитом, які не враховані при розрахунку відсоткової ставки фінансові установи та мікрокредитні організації можуть бути оштрафовані на 5-8 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян(85-136 тисяч грн)

Отже, в разі ухвалення закону, кожна позика під 1500 та більше відсотків річних буде коштувати фінансовим установам 85-170 тисяч гривень. Якщо ж відсоткову ставку будуть докручувати додатковими платежами(страховки, комісії та ін), то сума штрафу може потенційно перевищити 300 тисяч гривень за кожен випадок

У березні 2023 року голова Нацбанку Андрій Пишний заявляв, що ставки за мікрокредитами сягають 1400% річних. Він додав, що регулятора позбавив ліцензії дві мікрокредитні організації ліцензій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила закон про обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів, визначивши умови зазначеної реструктуризації.

Автор: Ярослав Конощук

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