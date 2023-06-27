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Лукашенко розповів, як він переконав Путіна не «мочити» Пригожина

18:27, 27 червня 2023
Самопроголошений президент Білорусі розповів, як він «зупинив заколот» у рф, а також, як переконав російського диктатора відмовитися від ліквідації очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.
Лукашенко розповів, як він переконав Путіна не «мочити» Пригожина
Фото з відкритих джерел
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розказав, як йому вдалося переконати Путіна не «мочити» Пригожина. Про це він розповів 27 червня під час вручення генеральських погонів у Палаці незалежності.

За словами Лукашенка, він дізнався про спробу заколоту в рф у суботу зранку, 24 червня. Тоді ж він мав розмову із Путіним, який пояснив ситуацію, що відбувається у рф.

Білоруський диктатор наголосив, що зрозумів усю небезпеку подальшого розгортання подій: він знав, що рішення про «ліквідацію» очільника ПВК «Вагнер» вже ухвалено.

Однак, як запевнив Лукашенко, він переконав Путіна не поспішати із виконанням цього рішення і запропонував самому поговорити з пригожиним та його командирами.

За словами Лукашенко, Путін поставився до цієї пропозиції скептично.

«Слухай, Саша, марно. Він навіть слухавки не бере, ні з ким розмовляти не хоче», пожалівся російський диктатор білоруському, але останній, за власними словами, таки наполіг на розмові з Пригожиним.

«Я запитую: "Де він?" - "У Ростові". Я кажу: "Добре. Поганий мир кращий за будь-яку війну. Не поспішай. Я спробую з ним зв'язатися". Він укотре каже: "Це марно". Я кажу: "Добре, почекай". Десь ми розмовляли, напевно, з півгодини. Потім він мене поінформував, що на фронті. Пам'ятаю його слова: "Ти знаєш, а на фронті, як не дивно, краще, ніж будь-коли було". Я кажу: "Ось бачиш, не все так сумно".

Об 11 годині... Треба було ще ці телефони знайти... Кажу: "Як із ним зв'язатися? Дай телефон". Він каже: "Найімовірніше, у ФСБ є телефон". Ми уточнили. Встановили до середини дня цілих три канали, за якими ми можемо розмовляти з Ростовом», розповів Лукашенко.

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