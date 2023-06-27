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Лукашенко рассказал, как он убедил Путина не «мочить» Пригожина

18:27, 27 июня 2023
Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, как он «остановил мятеж» в рф , а также, как убедил российского диктатора отказаться от ликвидации главы ЧВКс«Вагнер» Евгения Пригожина.
Лукашенко рассказал, как он убедил Путина не «мочить» Пригожина
Фото из открытых источников
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Путина не «мочить» Пригожина. Об этом он рассказал 27 июня во время вручения генеральских погон во Дворце независимости.

По словам Лукашенко, он узнал о попытке мятежа в рф в субботу утром, 24 июня. Тогда же он поговорил с Путиным, который объяснил ситуацию, происходящую в рф.

Белорусский диктатор подчеркнул, что понял всю опасность дальнейшего развертывания событий: он знал, что решение о «ликвидации» главы ЧВК «Вагнер» уже принято.

Однако, как заверил Лукашенко, он убедил Путина не спешить с исполнением этого решения и предложил самому поговорить с пригожиным и его командирами.

По словам Лукашенко, Путин отнесся к этому предложению скептически.

«Слушай, Саша, напрасно. Он даже трубки не берет, ни с кем разговаривать не хочет», – пожаловался российский диктатор белорусскому, но последний таки, по собственным словам, настоял на разговоре с Пригожиным.

«Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Плохой мир лучше любой войны. Не спеши. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, около получаса. Потом он проинформировал меня, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было". Я говорю: "Вот видишь, не все так грустно".

В 11 часов... Надо было эти телефоны найти... Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», – рассказал Лукашенко.

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