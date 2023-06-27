Кабмин назначил нового заместителя министра юстиции Дениса Малюськи

Она займет вакансию, которая образовалась после увольнения с должности заместителя министра юстиции Валерии Коломиец.

27 июня Кабинет Министров назначил Людмилу Сугак на должность заместителя министра юстиции по европейской интеграции.

Напомним, не так давно Правительство уволило с этой должности Валерию Коломиец. Также по данным из открытых источников Валерия Коломиец была лишена адвокатского свидетельства.

Что касается Людмилы Сугак, то раньше она возглавляла Международное управление центрального аппарата АРМА. Участвовала в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Автор: Наталья Мамченко

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