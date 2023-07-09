Зеленський підписав закон про позасудове врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами

Закон передбачає можливість позасудового врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами стосовно товару не дорожчого за 50 тисяч гривень та гарантійного ремонту та встановлює мінімальний гарантійний строк на товари.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про захист прав споживачів (нова редакція), яким, серед іншого, запроваджується позасудове врегулювання спорів між підприємцями та споживачами та встановлюється мінімальний гарантійний строк на товари.

Законом визначено, що захист прав споживачів може здійснюватися органами позасудового врегулювання спорів. Органи позасудового врегулювання спорів розглядають справи, які стосуються придбаної продукції, вартість якої становить не більше ніж 50 тисяч гривень, порушень порядку гарантійного ремонту або заміни продукції, порушення умов доставки товарів, які придбані за договорами, укладеними поза офісними та торговельними приміщеннями.

Зазначається, що рішення, винесені органами позасудового врегулювання спорів, відповідно до їх компетенції є обов’язковими для виконання підприємцями.

Разом з тим, в разі незгоди з рішенням органу позасудового врегулювання спорів, споживач чи підприємець мають право оскаржити його у судовому порядку.

Згідно з перехідними положеннями закону процедура позасудового регулювання спорів між споживачем та підприємцем буде визначена окремим законом, який має напрацювати Кабінет Міністрів протягом 6 місяців після набрання чинності новою редакцією Закону «Про захист прав споживачів».

Також закон передбачає, що споживач має право звернутися через портал «є-покупець» для врегулювання споживчого спору. Разом з тим сам портал, відповідно до перехідних положень має з’явитися не пізніше ніж за 3 роки після набуття чинності законом

Цим же законом парламентарі встановили мінімальний гарантійний строк на товари. Стаття 6 закону передбачає, що гарантійний строк на товари повинен встановлюватися залежно від його споживчих властивостей та становити не менше 2 років з моменту передачі товару споживачу, а для вживаного товару - не менше року. При цьому передбачено, що гарантійний строк на товар не може бути більшим, ніж строк служби.

На комплектуючі товару законодавець пропонує встановлювати також 2-річну гарантію, якщо інше не передбачене договором. У разі виконання ремонту під час гарантійного строку тривалість гарантії збільшується на час ремонту.

Також передбачається, що споживач має право повернути непридатний чи небезпечний продукт харчування до магазину в разі пред’явлення чека. Порядок повернення таких продуктів визначається урядом.

Чинна редакція закону передбачає, що гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами чи договором. Водночас встановлюється право споживача пред’являти претензію стосовно товарів без встановленого гарантійного строку протягом 2 років.

Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї під час продажу, і який вважається гарантійним строком.

Слід зазначити, що закон набирає чинності через рік після його опублікування однак не раніше скасування воєнного стану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо, що буде передбачати новий порядок ремонту побутової техніки.

Автор: Ярослав Конощук

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