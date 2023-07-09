Зеленский подписал закон о внесудебном урегулировании споров между предпринимателями и потребителями

Закон предусматривает возможность внесудебного урегулирования споров между предпринимателями и потребителями по товару не дороже 50 тысяч гривен и гарантийного ремонта и устанавливает минимальный гарантийный срок на товары.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о защите прав потребителей (новая редакция), которым, в частности, вводится внесудебное урегулирование споров между предпринимателями и потребителями и устанавливается минимальный гарантийный срок на товары.

Законом установлено, что защита прав потребителей может осуществляться органами внесудебного урегулирования споров. Органы внесудебного урегулирования споров рассматривают дела, касающиеся приобретенной продукции, стоимость которой составляет не более 50 тысяч гривен, нарушений порядка гарантийного ремонта или замены продукции, нарушения условий доставки товаров, приобретенных по договорам, заключенным вне офисных и торговых помещений.

Отмечается, что решения, вынесенные органами внесудебного урегулирования споров, в соответствии с их компетенцией являются обязательными для исполнения предпринимателями.

Вместе с тем, в случае несогласия с решением органа внесудебного урегулирования споров потребитель или предприниматель имеют право обжаловать его в судебном порядке.

Согласно переходным положениям закона процедура внесудебного регулирования споров между потребителем и предпринимателем будет определена отдельным законом, который должен наработать Кабинет Министров в течение 6 месяцев после вступления в силу новой редакции Закона «О защите прав потребителей».

Также закон предусматривает, что потребитель вправе обратиться через портал «есть покупатель» для урегулирования потребительского спора. Вместе с тем сам портал, согласно переходным положениям, должен появиться не позднее чем через 3 года после вступления в силу закона.

Этим же законом парламентарии установили минимальный гарантийный срок на товары. Статья 6 закона предусматривает, что гарантийный срок на товары должен устанавливаться в зависимости от его потребительских свойств и составлять не менее 2 лет с момента передачи товара потребителю, а для б/у товара - не менее года. При этом предусмотрено, что гарантийный срок на товар не может быть больше срока службы.

На комплектующие товара законодатель предлагает также устанавливать 2-летнюю гарантию, если иное не предусмотрено договором. В случае ремонта во время гарантийного срока продолжительность гарантии увеличивается на время ремонта.

Также предполагается, что потребитель имеет право вернуть непригодный или опасный продукт питания в магазин при предъявлении чека. Порядок возврата таких продуктов определяется правительством.

Действующая редакция закона предусматривает, что гарантийный срок на комплектующие изделия должен быть не меньше гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами или договором. В то же время устанавливается право потребителя предъявлять претензию по отношению к товарам без установленного гарантийного срока в течение 2 лет.

Для продукции, потребительские свойства которой могут со временем ухудшаться и представлять опасность для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей природной среды, устанавливается срок годности, указанный на этикетках, упаковке или в других прилагаемых к ней документах при продаже, и считающийся гарантийным сроком.

Следует отметить, что закон вступает в силу через год после его опубликования, однако не ранее отмены военного положения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, что будет предусматриваться новый порядок ремонта бытовой техники.

Автор: Ярослав Конощук

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