В США предостерегли Китай от предоставления рф помощи в войне против Украины

В Минфине отметили, что важно, чтобы китайские фирмы избегали предоставления россии материальной поддержки или помощи в уклонении от санкций.

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки предостерегли Китай от предоставления рф помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине.

Так, Йеллен во время встреч с китайскими официальными лицами обсудила, в частности, войну рф против Украины.

«Я также отметила важность прекращения жестокой и незаконной войны рф против Украины», - сказала она.

Министр финансов США отметила, что страна продолжает следить за внутренней ситуацией в рф. Она также подчеркнула, что поддержка Украины США не изменится.

«И я сообщила, что важно, чтобы китайские фирмы избегали предоставления рф материальной поддержки или помощи в уклонении от санкций», – добавила она.

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