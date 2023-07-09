У США застерегли Китай від надання росії допомоги у війні проти України

У Мінфіні зазначили, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій.

У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки застерегли Китай від надання рф допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в Пекіні.

Так, Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну росії проти України.

«Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни рф проти України», - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

«І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій», - додала вона.

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