Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстр арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстр арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

13 липня відбулося засідання парламентського Комітету з питань антикорупційної політики. Участь у засіданні взяла нова голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума.

На засіданні заслухали Звіт про діяльність АРМА за 2022 рік, проблемні питання у роботі органу, а також бачення щодо вдосконалення роботи з управління активами.

Відкриваючи засідання голова Комітету Анастасія Радіна подякувала Олені Думі за участь у засіданні Комітету та висловила сподівання щодо продуктивного діалогу. Звернула увагу присутніх на існуючі проблеми у діяльності Національного агентства, зокрема, непрозору та тривалу процедуру передачі активів в управління, відсутність у публічному доступі інформації про переліки і вартість активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні тощо.

У свою чергу, як повідомляє сайт парламенту, Олена Дума окреслила своє бачення розвитку і потенціалу очолюваного органу.

Під час зустрічі вдалось обговорити ключові проблемні питання, які потребують якнайшвидшого вирішення. Олена Дума окреслила рух до змін, які посилять ефективність і прозорість діяльності органу у найближчій перспективі, а саме щодо:

- відкриття публічного доступу до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

- проведення процедури відбору управителів активів у системі Prozorro.

Крім цього, Олена Дума повідомила, що найближчим часом визначиться із питанням щодо впровадження продажу активів через систему Prozorro.Sale.

Нагадаємо, раніше у АРМА повідомили, що Олена Дума ініціювала звернення до Кабінету Міністрів України щодо поновлення публічного доступу до Реєстру арештованих активів.

«Моя чітка позиція як керівника АРМА полягає в тому, що Реєстр арештованих активів має бути відкритий, адже інформація, яка міститься в ньому, дозволяє здійснювати перманентний громадський контроль за менеджментом арештованого майна та оцінювати реальну ефективність управління активами. Зважаючи на це, АРМА повторно просить Уряд ретельно розглянути це питання і за наявності підстав дозволити відкрити Реєстр для суспільства», - зазначила очільниця Нацагентства.

Відповідний лист до Секретаріату Кабміну надіслано 10 липня.

Наразі до Реєстру внесено інформацію про 30 748 ухвал стосовно арешту активів, з них 1570 ухвал – безпосередньо щодо управління активами, які передавалися в АРМА.

В свою чергу, голова Комітету Анастасія Радіна охарактеризувала результати засідання наступним чином.

«АРМА має протягом місяця відкрити реєстр активів, переданих їм в управління. Також до кінця літа аукціони із продажу таких активів мають бути перенесені у систему Prozorro. Ці зобов’язання нової керівниці агентства ми з колегами вчора почули і зафіксували на засіданні нашого комітету за участі АРМА.

Тепер детальніше про підсумки засідання комітету по ключовим проблемним (мʼяко кажучи) питанням АРМА:

Реєстр арештованих активів. Наразі публічного доступу до нього немає. Це необхідно виправити негайно. Закон прямо вимагає відкритості реєстру. Постанова КМУ #263, якою виправдовують закриття цього реєстру, дає органам, які є адміністраторами реєстрів, лише право закривати реєстри. Маю розвіяти дві маніпуляції:

КМУ НЕ зобов'язав АРМА чи інших адміністраторів реєстрів закрити їх, лише дав право (хоча закон про АРМА такого не передбачає взагалі);

рішення про закриття реєстрів ухвалює НЕ КМУ, а адміністратор реєстру – у цьому випадку АРМА. Тобто, дозволу КМУ для відкриття реєстру НЕ потрібно.

З хорошого: Керівниця АРМА Олена Дума публічно підтвердила, що реєстр таких активів існує, працює і для його оприлюднення “достатньо натиснути одну кнопку”. Вона також підтвердила, що особисто не бачить перешкод для відкриття реєстру.

Причина, яка, за словами керівниці АРМА, не дає їй це зробити прямо зараз — листи від СБУ, Нацполу, Держспецзв’язку і Міноборони, які буцімто зобов’язали АРМА не публікувати реєстр у зв’язку із воєнним станом.

На жаль, я не бачила ці листи, проте згадані органи точно не мають повноважень щодо закриття реєстру і я не уявляю, як можна обгрунтувати закриття реєстру арештованих активів, якщо судовий реєстр (зокрема і рішення щодо арешту чи конфіскації активів) уже відкрито і лише окремі рішення суду вилучаються із публічного доступу.

Ми з колегами по комітету обов'язково витребуємо ці листи, а також надішлемо в АРМА роз'яснення щодо відкриття реєстру.

Процедури продажу та передачі в управління арештованих активів. Якщо коротко, то наразі практика АРМА в цій сфері – цинічний «дерибан» у стилі кінця 90х/початку 2000х та/або повна неспроможність, через яку держава щодня втрачає гроші. Вважаю, що і продаж, і передачу активів в управління необхідно здійснювати через Prozorro (аукціон на підвищення).

Керівниця АРМА взяла публічне зобов’язання перевести процес продажу активів у систему Prozorro до кінця літа цього року. За її словами, процес змін до законодавства уже запущений.

Водночас, позиції щодо того, як АРМА планує надалі шукати управителів активам через систему Prozorro, у органу немає. Керівник юридичного управління АРМА висловився за створення “своєї системи”, що я вважаю абсолютно нереалістичною і, головне, необгрунтованою ідеєю. АРМА пообіцяла визначитись із підходом і запровадити нові також до кінця літа.

Нагадаю, Комітет із питань антикорупційної політики уже рекомендував ВРУ ухвалити в першому читанні законопроект #8184, у який ми з колегами додаємо норми щодо продажу відповідних активів через Prozorro.

Питання процедур продажу та передачі в управління активів буде темою нашої наступної зустрічі на комітеті – і не виключено, що ми рухатимемося шляхом змін до законів.

Отже, оцінити діяльність нової очільниці АРМА зможемо вже за місяць.

Зі свого боку, я вже фіналізую законопроект щодо звільнення керівника АРМА у разі неоприлюднення реєстру активів, переданих в управління АРМА, до 1 грудня 2023 року, а також щодо прозорої регулярної зовнішньої оцінки діяльності АРМА і її керівника.

Насамкінець наголошу, що питання щодо передачі частини повноважень АРМА щодо управління/продажу активів до ФДМУ для мене не закрито. Ключове питання у цьому – спроможність запровадити згадані прозорі процедури управління та продажу», - повідомила Анастасія Радіна.

Автор: Наталя Мамченко

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