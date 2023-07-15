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  1. В Україні

Іноземець, який під виглядом волонтера збирав розвіддані для ворога, постав перед судом

08:32, 15 липня 2023
Іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.
Іноземець, який під виглядом волонтера збирав розвіддані для ворога, постав перед судом
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Іноземця визнано винним у передачі інформації про розміщення Збройних Сил України представнику спецслужб держави агресора та участі у терористичній організації (ч. 3  ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це інформує Офіс Генерального прокурора .

«Прокурори у суді довели, що чоловік, який у 2014-2015 роках входив до так званої «П’ятої окремої мотострілкової Донецької бригади імені першого голови днр О.В. Захарченка Першого Армійського Корпусу Народної міліції днр», був завербований представником спецслужб країни-агресора.

На виконання завдання свого куратора іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.

Також чоловік займався підготовкою інших злочинів на шкоду інтересам України», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що зловмисника затримали у лютому 2023 року при спробі передачі співробітнику головного управління генштабу зс рф даних про місце розташування підрозділу ЗСУ.

Чоловіка засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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