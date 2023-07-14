Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому нову редакцію Закону «Про кредитні спілки», згідно з яким кредитні спілки, зокрема, отримають можливість обмінювати валюту. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Згідно з документом кредитна спілка – фінансова установа, створена на засадах кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових та інших послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки та інших визначених законом джерел. У порівнянні з попередньою редакцією розширюється обсяг джерел фінансування спілки.

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів її засновників. Засновниками кредитної спілки можуть бути фізичні особи, які відповідають ознакам членства та не підпадають під обмеження членства, визначені частиною третьою статті 14 цього Закону. Кількість засновників кредитної спілки не може бути меншою за 50 осіб.

Також документ розширює перелік послуг, які може надавати кредитна спілка. Передбачено, що кредитна спілка може надавати такі види послуг:

1) на підставі стандартної ліцензії:

а) надання коштів та банківських металів у кредит;

б) залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

2) на підставі спрощеної ліцензії – надання коштів та банківських металів у кредит.

Крім цього, за рішенням Національного банку кредитна спілка може надавати такі види послуг:

1) надання гарантій;

2) фінансові платіжні послуги (онлайн-сплата за інтернет, комунальні послуги та інше).

Кредитна спілка також має право надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями (обмін валют) та/або надавати фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків, якщо такі послуги є валютними операціями, на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій. Наразі з небанківських установ обмінювати валюту можуть фінансові компанії, які відкривають відповідні обмінні пункти.

Кредитна спілка має право здійснювати іншу господарську діяльність, надавати інші послуги виключно за умови, що така діяльність, послуги пов’язані з основною діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів. Зокрема йдеться про: розміщення вільних коштів на депозитних та інших рахунках у банках, об’єднаних кредитних спілках, а також придбання державних цінних паперів, облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, та паїв кооперативних банків, надання в оренду майна.

При цьому, згідно з документом, послуги кредитні спілки надають або своїм членам, або іншим спілкам, окрім послуги з обміну валют. Обміняти долари/євро на гривні і навпаки в обміннику кредитних спілок може будь-яка фізична особа.

Також парламентарі пропонують доручити Кабінету Міністрів України за участю Національного банку України та Офісу Генерального прокурора протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: підготувати план заходів щодо можливих шляхів повернення (компенсації) коштів членам кредитних спілок, ліцензії яких анульовано до дня набрання чинності законом.

Закон переважно набирає чинності з 1 січня 2024 року, окремі положення - з 2026 року. Окремі регуляторні норми набирають чинності з днем, наступним за його опублікуванням.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстовано законопроєкт, яким пропонується ввести фіксований податок для обмінників, який не буде залежати від прибутку обмінника.

Автор Ярослав Конощук

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