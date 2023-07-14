Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом новую редакцию Закона «О кредитных союзах», в соответствии с которым кредитные союзы получат возможность обменивать валюту. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно документу, кредитный союз – финансовое учреждение, созданное на основе кооперации с целью удовлетворения потребностей его членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых и других услуг за счет объединения денежных взносов членов кредитного союза и других определенных законом источников. По сравнению с предыдущей редакцией, расширяется объем источников финансирования союза.

Кредитный союз создается на основании решения учредительного собрания его учредителей. Учредителями кредитного союза могут быть физические лица, соответствующие признакам членства и не подпадающие под ограничения членства, определенные частью третьей статьи 14 настоящего Закона. Количество учредителей кредитного союза не может быть менее 50 человек.

Также документ расширяет список услуг, которые может предоставлять кредитный союз. Предполагается, что кредитный союз может предоставлять следующие виды услуг:

1) на основании стандартной лицензии:

а) предоставление средств и банковских металлов в кредит;

б) привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;

2) на основании упрощенной лицензии – предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Кроме этого, по решению Национального банка кредитный союз может также:

1) предоставлять гарантии;

2) финансовые платежные услуги (онлайн-оплата за интернет, коммунальные услуги и прочее).

Кредитный союз также имеет право предоставлять финансовую услугу по торговле валютными ценностями (обмен валют) и/или предоставлять финансовые платежные услуги по переводу средств без открытия счетов, если такие услуги являются валютными операциями, на основании лицензии Национального банка на осуществление валютных операций. На данный момент из небанковских учреждений обменивать валюту могут финансовые компании, открывающие соответствующие обменные пункты.

Кредитный союз имеет право осуществлять другую хозяйственную деятельность, оказывать другие услуги исключительно при условии, что такая деятельность, услуги связаны с основной деятельностью кредитного союза по предоставлению финансовых услуг или необходима кредитному союзу для обеспечения большей доступности финансовых услуг для его членов. В частности, речь идет о: размещении свободных средств на депозитных и других счетах в банках, объединенных кредитных союзах, а также приобретении государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, размещаемых на территории Украины, и паев кооперативных банков, предоставлении в аренду имущества.

При этом, согласно документу, услуги кредитные союзы предоставляют либо своим членам, либо другим союзам, кроме услуги по обмену валют. Обменять доллары/евро на гривны и наоборот в обменнике кредитных союзов может любое физическое лицо.

Также парламентарии поручили Кабинету Министров Украины с участием Национального банка Украины и Офиса Генерального прокурора в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона: подготовить план мероприятий по возможным путям возврата (компенсации) средств членам кредитных союзов, лицензии которых аннулированы до дня вступления в силу закона.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, отдельные положения - с 2026 года. Отдельные регуляторные нормы вступают в силу в день, следующий за его опубликованием.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести фиксированный налог для обменников, который не будет зависеть от прибыли обменника.

Автор Ярослав Конощук

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