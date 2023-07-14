Должностных лиц КО «Киевмедспецтранс» подозревают в присвоении более 12,6 млн грн

В схеме присвоения бюджетных средств также принимали участие директора пяти обществ.

Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам КО «Киевмедспецтранс» и директорам пяти обществ в подлоге документов, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств (ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3 , 4, 5 ст.191 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, два заместителя руководителя и начальник отдела КО «Киевмедспецтранс» организовали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования и качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.

«Должностные лица Киевмедспецтранса в соучастии с директорами пяти обществ создали сеть фиктивных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи и поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам.

Всего было проведено 16 закупок электрического оборудования и запчастей к каретам скорой медицинской помощи.

По результатам проведения комплексной товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12,6 млн. грн.

С целью сокрытия следов завладения бюджетными средствами должностные лица КО «Киевмедспецтранс» инициировали проведение экспертизы и получение заключения государственного экспертного учреждения по соответствию закупочных цен рыночным», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как установило следствие, предметом исследования в ходе экспертизы были заведомо поддельные официальные документы формирования ожидаемой стоимости оборудования и запчастей, якобы полученных от официальных импортеров и производителей.

Установлено, что при проведении экспертизы с «нужным» заключением, должностные лица КО «Киевмедспецтранс» обеспечили экспертам бесплатный ремонт их личных автомобилей на своей базе.

Фото: ОГП

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