Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

  1. В Украине

Должностных лиц КО «Киевмедспецтранс» подозревают в присвоении более 12,6 млн грн

15:19, 14 июля 2023
В схеме присвоения бюджетных средств также принимали участие директора пяти обществ.
Должностных лиц КО «Киевмедспецтранс» подозревают в присвоении более 12,6 млн грн
Фото: ОГП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам КО «Киевмедспецтранс» и директорам пяти обществ в подлоге документов, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств (ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3 , 4, 5 ст.191 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, два заместителя руководителя и начальник отдела КО «Киевмедспецтранс» организовали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования и качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.

«Должностные лица Киевмедспецтранса в соучастии с директорами пяти обществ создали сеть фиктивных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи и поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам.

Всего было проведено 16 закупок электрического оборудования и запчастей к каретам скорой медицинской помощи.

По результатам проведения комплексной товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12,6 млн. грн.

С целью сокрытия следов завладения бюджетными средствами должностные лица КО «Киевмедспецтранс» инициировали проведение экспертизы и получение заключения государственного экспертного учреждения по соответствию закупочных цен рыночным», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как установило следствие, предметом исследования в ходе экспертизы были заведомо поддельные официальные документы формирования ожидаемой стоимости оборудования и запчастей, якобы полученных от официальных импортеров и производителей.

Установлено, что при проведении экспертизы с «нужным» заключением, должностные лица КО «Киевмедспецтранс» обеспечили экспертам бесплатный ремонт их личных автомобилей на своей базе.

Фото: ОГП

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду