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Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

13:36, 14 июля 2023
Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.
Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО
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Верховная Рада 13 июля приняла в целом законопроект №9110, которым предлагается предоставить военнослужащим Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи, при выполнении обязанностей военной службы в воинских частях, в высших военных учебных заведениях, заведениях высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, которые получили ранения, контузию, увечье или заболевание, которые привели к инвалидности, вследствие нанесенных в период военной агрессии РФ против Украины с 24 февраля 2022 года по соответствующим воинским частям и учебным заведениям/учреждениям ракетных, артиллерийских, авиационных ударов, и членам семей таких погибших (умерших) лиц дополнительные социальные гарантии, а именно:

1) право на признание лицом с инвалидностью в результате войны и членом семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины;

2) таким лицам будет устанавливаться группа инвалидности без указания срока повторного осмотра (бессрочно) и на степень выше определенных законодательством критериев установления группы инвалидности, но не выше I группы, в случае получения повреждений, приведших к необратимой потере (в том числе ампутации) верхних и /или нижних конечностей (их частей), необратимой потери другого органа или полной стойкой потери органом его функций;

3) такие лица будут иметь право на безвозмездную психологическую помощь, а также могут быть направлены в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии для дальнейшего оказания им медицинской помощи или проведения медико-психологической реабилитации в медицинские учреждения, расположенных за пределами Украины.

Соответствующие предложения содержались ко второму чтению (финальный текст до сих пор не опубликован).

Как отметило Главное юридическое управление ВР, в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения проекта. Так, согласно действующим положениям Закона о статусе ветеранов войны, из числа лиц с особым видом их служебной деятельности лицами с инвалидностью в результате войны признаются также полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, ГСЧС, Государственной пенитенциарной службы Украины, ставшие лицами из инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Однако проектом не предусмотрено распространение его положений на эту категорию лиц.

Еще одним примером «точечности» изменений, в большинстве своем лишь способствующих росту несбалансированности системы социальной поддержки соответствующей категории лиц, является принятый 20 марта 2023 года Закон Украины «Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины» № 2980-IX.

Согласно этому Закону при аналогичных условиях (установление инвалидности в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах, подвергавшихся после 24 февраля 2022 года бомбардировками, авиаударам и другим вооруженным нападениям, а также в случае смерти) лицам из числа работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления назначается единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью в размере от 200 до 800 тысяч гривен (в случае смерти – 1 миллион гривен). Как представляется, вне системы социальной защиты остаются другие категории работников, которые при исполнении служебных обязанностей в результате бомбардировок, авиаударов и других вооруженных нападений могут получить ранения, увечья, контузию или заболевание, что приведет к инвалидности или смерти. Такой выборочный подход не согласуется со статьей 1 Конституции Украины, согласно которой «Украина суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство», считают специалисты Управления.

Автор: Наталья Мамченко

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