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  1. В Україні

Посадовців КО «Київмедспецтранс» підозрюють у привласненні понад 12,6 млн грн

15:19, 14 липня 2023
У схемі з привласнення бюджетних коштів також приймали участь директора п’яти товариств.
Посадовців КО «Київмедспецтранс» підозрюють у привласненні понад 12,6 млн грн
Фото: ОГП
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Правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям КО «Київмедспецтранс» та директорам п’яти товариств у підробленні документів, службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів ( ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України). Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, двоє заступників керівника та начальник відділу КО «Київмедспецтранс» організували схему з привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги.

«Посадовці Київмедспецтрансу у співучасті з директорами п’яти товариств створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

Всього було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин до карет швидкої медичної допомоги.

За результатами проведення комплексної товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.

З метою приховування слідів заволодіння бюджетними коштами посадовці КО «Київмедспецтранс» ініціювали проведення експертизи та отримання висновку державної експертної установи щодо відповідності закупівельних цін ринковим», - сказано у повідомленні.

Разом з тим, як встановило слідство, предметом дослідження під час експертизи були завідомо підроблені офіційні документи формування очікуваної вартості обладнання та запчастин, отримані нібито від офіційних імпортерів та виробників.

Встановлено, що під час проведення експертизи із «потрібним» висновком, службовці КО «Київмедспецтранс» забезпечили експертам безкоштовний ремонт їхніх особистих автомобілів на своїй базі.

Фото: ОГП

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