Иностранец, который под видом волонтера собирал разведданные для врага, предстал перед судом

Иностранец приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении в городе военных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

Иностранец признан виновным в передаче информации о размещении Вооруженных Сил Украины представителю спецслужб государства агрессора и участию в террористической организации (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Прокуроры в суде доказали, что мужчина, который в 2014-2015 годах входил в так называемую «Пятую отдельную мотострелковую Донецкую бригаду имени первого председателя днр А.В. Захарченко Первого Армейского Корпуса Народной милиции днр», был завербован представителем спецслужб страны-агрессора.

Для выполнения задания своего куратора иностранец приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении в городе военных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

Также мужчина занимался подготовкой других преступлений в ущерб интересам Украины», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что злоумышленника задержали в феврале 2023 года при попытке передачи сотруднику главного управления генштаба с рф данных о местонахождении подразделения ВСУ.

Мужчина приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

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