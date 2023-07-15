Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

  1. В Украине

Иностранец, который под видом волонтера собирал разведданные для врага, предстал перед судом

08:32, 15 июля 2023
Иностранец приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении в городе военных подразделений и объектов критической инфраструктуры.
Иностранец, который под видом волонтера собирал разведданные для врага, предстал перед судом
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Иностранец признан виновным в передаче информации о размещении Вооруженных Сил Украины представителю спецслужб государства агрессора и участию в террористической организации (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Прокуроры в суде доказали, что мужчина, который в 2014-2015 годах входил в так называемую «Пятую отдельную мотострелковую Донецкую бригаду имени первого председателя днр А.В. Захарченко Первого Армейского Корпуса Народной милиции днр», был завербован представителем спецслужб страны-агрессора.

Для выполнения задания своего куратора иностранец приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении в городе военных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

Также мужчина занимался подготовкой других преступлений в ущерб интересам Украины», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что злоумышленника задержали в феврале 2023 года при попытке передачи сотруднику главного управления генштаба с рф данных о местонахождении подразделения ВСУ.

Мужчина приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду