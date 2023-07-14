Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой

Глава антикоррупционного Комитета Верховной Рады Анастасия Радина подчеркнула, что для открытия публичного доступа к Реестру арестованных активов не требуется разрешение Кабмина

13 июля состоялось заседание парламентского Комитета по антикоррупционной политике. Участие в заседании приняла новая глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума.

На заседании заслушали Отчет о деятельности АРМА за 2022 год, проблемные вопросы в работе органа, а также видение совершенствования работы по управлению активами.

Открывая заседание, председатель Комитета Анастасия Радина поблагодарила Елену Думу за участие в заседании Комитета и выразила надежду на продуктивный диалог. Обратила внимание присутствующих на существующие проблемы в деятельности Национального агентства, в частности, непрозрачную и длительную процедуру передачи активов в управление, отсутствие в публичном доступе информации о перечне и стоимости активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В свою очередь, как сообщает сайт парламента, Елена Дума очертила свое видение развития и потенциала возглавляемого органа.

Во время встречи удалось обсудить ключевые проблемные вопросы, требующие скорейшего решения. Елена Дума очертила движение к изменениям, которые усилят эффективность и прозрачность деятельности органа в ближайшей перспективе, а именно:

- открытие публичного доступа к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест в уголовном производстве;

- проведение процедуры отбора управляющих активов в системе Prozorro.

Кроме этого, Елена Дума сообщила, что в ближайшее время определится с вопросом о внедрении продажи активов через систему Prozorro.Sale.

Напомним, ранее в АРМА сообщили, что Елена Дума инициировала обращение в Кабинет Министров Украины по возобновлению публичного доступа к Реестр арестованных активов.

«Моя четкая позиция как руководителя АРМА состоит в том, что Реестр арестованных активов должен быть открыт, ведь содержащаяся в нем информация позволяет осуществлять перманентный общественный контроль за менеджментом арестованного имущества и оценивать реальную эффективность управления активами. Ввиду этого, АРМА повторно просит Правительство тщательно рассмотреть этот вопрос и при наличии оснований разрешить открыть Реестр для общества», - отметила глава Нацагентства.

Соответствующее письмо в Секретариат Кабмина направлено 10 июля.

В настоящее время в Реестр внесена информация о 30 748 постановлениях по аресту активов, из них 1570 постановлений – непосредственно по управлению активами, которые передавались в АРМА.

В свою очередь, председатель Комитета Анастасия Радина охарактеризовала результаты заседания следующим образом.

«АРМА должна в течение месяца открыть реестр активов, переданных им в управление. Также к концу лета аукционы по продаже таких активов должны быть перенесены в систему Prozorro. Эти обязательства новой руководительницы агентства мы с коллегами вчера услышали и зафиксировали на заседании нашего комитета с участием АРМА.

Теперь подробнее об итогах заседания комитета по ключевым проблемным (мягко говоря) вопросам АРМА:

Реестр арестованных активов. Пока публичного доступа к нему нет. Это нужно исправить немедленно. Закон прямо требует открытости реестра. Постановление КМУ #263, оправдывающее закрытие этого реестра, дает органам, которые являются администраторами реестров, только право закрывать реестры. Должен развеять две манипуляции:

КМУ НЕ обязал АРМА или других администраторов реестров закрыть их, только дал право (хотя закон об АРМА такого не предусматривает вообще);

решение о закрытии реестров принимает НЕ КМУ, а администратор реестра – в этом случае АРМА. То есть, разрешения КМУ для открытия реестра не требуется.

Из хорошего: Руководитель АРМА Елена Дума публично подтвердила, что реестр таких активов существует, работает и для его обнародования достаточно нажать одну кнопку. Она также подтвердила, что лично не видит препятствий для открытия реестра.

Причина, которая, по словам руководителя АРМА, не дает ей это сделать прямо сейчас — письма от СБУ, Нацпола, Госспецсвязи и Минобороны, которые якобы обязали АРМА не публиковать реестр в связи с военным положением.

К сожалению, я не видела эти письма, однако упомянутые органы точно не имеют полномочий по закрытию реестра и я не представляю, как можно обосновать закрытие реестра арестованных активов, если судебный реестр (в том числе и решение об аресте или конфискации активов) уже открыт и только отдельные решения суда изымаются из публичного доступа.

Мы с коллегами по комитету обязательно истребуем эти письма, а также отправим в АРМА разъяснения по открытию реестра.

Процедуры продаж и передачи в управление арестованных активов. Если коротко, то практика АРМА в этой сфере – циничный «дерибан» в стиле конца 90х/начала 2000х и/или полная несостоятельность, из-за которой государство ежедневно теряет деньги. Считаю, что и продажа, и передача активов в управление необходимо осуществлять через Prozorro (аукцион на повышение).

Руководитель АРМА взяла публичное обязательство перевести процесс продажи активов в систему Prozorro до конца лета этого года. По ее словам, процесс изменений в законодательство уже запущен.

В то же время позиции относительно того, как АРМА планирует в дальнейшем искать управляющих активами через систему Prozorro, у органа нет. Руководитель юридического управления АРМА высказался за создание своей системы, что я считаю абсолютно нереалистичной и, главное, необоснованной идеей. АРМА пообещала определиться с подходом и ввести новые до конца лета.

Напомним, Комитет по вопросам антикоррупционной политики уже рекомендовал ВРУ принять в первом чтении законопроект #8184, в который мы с коллегами добавляем нормы по продаже соответствующих активов через Prozorro.

Вопрос процедур продаж и передачи в управление активов будет темой нашей следующей встречи на комитете – и не исключено, что мы будем двигаться по пути изменений к законам.

Итак, оценить деятельность нового руководителя АРМА сможем уже через месяц.

Со своей стороны, я уже финализирую законопроект об увольнении руководителя АРМА в случае необнародования реестра активов, переданных в управление АРМА, до 1 декабря 2023 года, а также прозрачной регулярной внешней оценки деятельности АРМА и ее руководителя.

В заключение отмечу, что вопрос о передаче части полномочий АРМА по управлению/продаже активов в ФГИУ для меня не закрыт. Ключевой вопрос в этом – способность ввести упомянутые прозрачные процедуры управления и продаж», - сообщила Анастасия Радина.

Автор: Наталья Мамченко

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