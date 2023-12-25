Зміни Верховного Суду у підходах варто розповсюдити на апеляційні та місцеві суди – Верховний Суд

У Касаційному господарському суді розповіли, що Верховний Суд користується довірою учасників судових процесів.

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач повідомила, що за шість років процесуальної діяльності Верховного Суду в його діяльності відбулася зміна підходів, застосування яких слід поширити на апеляційні і місцеві суди.

За словами Лариси Рогач, результати опитування керівників бізнес-компаній та їх юристів доводять, що респонденти позитивно оцінюють діяльність Верховного Суду.

Крім того, 72% респондентів висловилися за збереження системи господарських судів, а 56% респондентів виступили проти ліквідації Великої Палати Верховного Суду, оскільки зникне єдиний механізм для узгодження правових позицій між судами різних юрисдикцій.

При цьому Верховний Суд за роки своєї діяльності продемонстрував зміну підходів у практиці діяльності судів, які можна розповсюдити на апеляційні та місцеві суди.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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