Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач сообщила, что за шесть лет процессуальной деятельности Верховного Суда в его деятельности произошло изменение подходов, применение которых следует распространить на апелляционные и местные суды.

По словам Ларисы Рогач, результаты опроса руководителей бизнес-компаний и их юристов доказывают, что респонденты положительно оценивают деятельность Верховного суда.

Кроме того, 72% респондентов высказались за сохранение системы хозяйственных судов, а 56% респондентов выступили против ликвидации Большой Палаты Верховного Суда, поскольку исчезнет единый механизм согласования правовых позиций между судами различных юрисдикций.

При этом Верховный Суд продемонстрировал изменение подходов в практике деятельности судов, которые можно распространить на апелляционные и местные суды.

Автор: Вячеслав Хрипун

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