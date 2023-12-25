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Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

12:31, 25 декабря 2023
Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.
Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом
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Апелляционный суд, лишив обвиняемого возможности выступить с последним словом, не обеспечил сторонам необходимые равные условия для реализации их процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей, чем нарушил принципы равенства и состязательности сторон, допустив существенное нарушение требований уголовного процессуального закона. Об этом заявила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС в постановлении от 9 октября 2023 года по делу № 372/1640/16-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав двох осіб винуватими у вчиненні за попередньою змовою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник наголошував, що апеляційний суд позбавив одного з обвинувачених можливості виступити з останнім словом, чим допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду щодо обох засуджених і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Касаційний кримінальний суд ВС дійшов висновку, що апеляційний суд істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону.

Апеляційний суд закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами, надав сторонам можливість виступити в судових дебатах та відклав розгляд на 14.07.2021 для підготовки обвинувачених до виступу з останнім словом.

У судове засідання, призначене на зазначену дату, не з’явився один з обвинувачених. Захисник повідомив, що він захворів, у зв’язку з чим розгляд було відкладено на 08.09.2021. Однак апеляційний розгляд справи цього дня було відкладено на 19.10.2021 через неявку прокурора та за клопотанням захисника.

У судове засідання, призначене на цю дату, не з’явилися другий обвинувачений та захисник, тому апеляційний суд надав можливість першому обвинуваченому виступити з останнім словом і відклав розгляд на 15.11.2021.

Через захворювання на COVID-19 другий обвинувачений не з’явився на судове засідання, призначене на 15.11.2021, внаслідок чого апеляційний розгляд був відкладений на 28.12.2021.

У вказаний день цей же обвинувачений знову не з’явився в судове засідання. Учасники судового провадження висловили думку про неможливість завершення апеляційного розгляду за відсутності засудженого.

Водночас захисник надав медичні довідки, що підтверджували поважність неприбуття його підзахисного в судове засідання.

Однак апеляційний суд належної уваги на це не звернув і ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості реалізувати свої права і виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

ККС зауважив, що апеляційний суд, позбавивши другого обвинуваченого можливості виступити з останнім словом, не забезпечив сторонам необхідних рівних умов для реалізації їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків, чим порушив принципи рівності та змагальності сторін, що з огляду на практику ЄСПЛ не узгоджується з положеннями ст. 6 Конвенції стосовно забезпечення справедливого судового розгляду.

Автор: Наталья Мамченко

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