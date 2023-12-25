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Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

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Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

12:34, 25 декабря 2023
Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.
Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов
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Принимая решение об осуществлении судебного заседания в режиме видеоконференции в условиях военного положения в случае возражения обвиняемого против этого (ч. 2 ст. 336 УПК), суд должен постановить соответствующее постановление с наведением обоснований и мотивов, в частности, об обстоятельствах, мешающих непосредственному участию обвиняемого в судебном заседании в зале суда. На этом акцентировала внимание коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС в постановлении от 11 октября 2023 года по делу №317/1524/15-к.

Так, местный суд оставил без удовлетворения заявление осужденного о пересмотре приговора по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам, проведя судебное разбирательство без личного участия обвиняемого и постановив постановление о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции. Апелляционный суд оставил без изменения указанное определение.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Кассационный уголовный суд ВС пришел к выводу о нарушении судом первой инстанции существенных требований уголовного процессуального закона при принятии решения о проведении судебного разбирательства дела во время действия военного положения в режиме видеоконференции без непосредственного участия обвиняемого.

Положение ст. 336 УПК предусматривают возможность проведения судебного заседания в режиме видеоконференции в условиях военного положения даже в случае возражения обвиняемого против этого, однако такой вопрос, согласно ч. 2 настоящей статьи, суд должен решить постановлением с наведением обоснований и мотивов, в частности, в отношении обстоятельств, мешающих непосредственное участие обвиняемого в судебном заседании в зале суда.

Однако местный суд, в нарушение приведенных требований УПК, соответствующее судебное решение не принял. Так, местный суд, вынося определение о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции, а не с личным участием осужденного, ссылался на наличие обстоятельств, вызванных условиями военного времени, препятствовавших конвоировать осужденного в зал судебных заседаний.

В то же время, этот суд никоим образом не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с введением военного положения, препятствуют обеспечению непосредственного участия в судебном заседании осужденного, который в своих заявлениях настаивал на доставлении его лично в зал суда.

Приведенное свидетельствует о том, что суд первой инстанции, проведя судебное разбирательство без личного участия обвиняемого, допустил нарушение права осужденного на защиту, ведь не принял надлежащих мер к обеспечению ему возможности лично участвовать и отстаивать в суде свою позицию.

Автор: Наталя Мамченко

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